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柯文哲參訪星際迷航-互動特展

2018-07-05 11:35聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

台北市長柯文哲上午在台北市教育局長曾燦金與中研院天文所所長朱有花陪同下出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，耗時三年花費5.8億元，讓民眾透過淺顯易懂的多媒體演示、體感互動遊戲與虛擬實境體驗等科技，更容易了解天文科學。

台北市立天文館「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」上午正式揭幕，耗時三年花費5...
台北市立天文館「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」上午正式揭幕，耗時三年花費5.8億元，讓民眾透過淺顯易懂的多媒體演示、體感互動遊戲與虛擬實境體驗等科技，更容易了解天文科學。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲（右三）上午在台北市教育局長曾燦金（左三）與中研院天文所所長朱有花...
台北市長柯文哲（右三）上午在台北市教育局長曾燦金（左三）與中研院天文所所長朱有花（右二）陪同下出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲（下方）上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參...
台北市長柯文哲（下方）上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參訪多媒體演示、體感互動遊戲與虛擬實境體驗等科技。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲（左後）上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參...
台北市長柯文哲（左後）上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參訪多媒體演示、體感互動遊戲與虛擬實境體驗等科技，更親自觀看小朋友表演星球的可愛舞蹈表演。記者蘇健忠／攝影
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台北市長柯文哲上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參訪多媒體...
台北市長柯文哲上午出席「展示場更新啟用暨星際迷航-互動特展」揭幕典禮，參訪多媒體演示、體感互動遊戲與虛擬實境體驗等科技，尤其觀看太空站內觀景窗的宇宙景象。記者蘇健忠／攝影
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迷航柯文哲中研院

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