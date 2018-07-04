首飾設計新秀葉方瑾 連獲國際兩獎今再奪金質獎

2018-07-04 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



大葉大學造形藝術學系畢業後葉方瑾回到望安老家教書扎根， 花3個多月時間用銀雕製作首飾述說家鄉澎湖的故事，最近挑戰黃金博物館主辦的「2018新北市國際金屬工藝大賽」，作品取名「Homeward impressions pickled in the sea」勇奪首飾組金質獎，抱回獎金新台幣15萬元。

得獎後，她特地從望安坐船到馬公，再搭飛機到台中，回到彰化縣母校，與昔日視她如女的造形藝術學系金工工房指導老師柯啟慧分享得獎和在家鄉授課扎根的喜悅與經驗。

柯啟慧說，葉方瑾是一名很有才華、認真又有耐心的學生，相信一定會在自己的喜歡的領域發光發熱；去年，方瑾先後參加國際競賽，獲頒義大利國際當代首飾新秀競賽新秀獎、日本伊丹國際當代首飾競賽獎勵賞，今年再獲「新北市國際金屬工藝大賽」首飾組金質獎肯定，她與有榮焉。

「新北市國際金屬工藝大賽」是台灣金工界最重量級的創作競賽，從2007年舉辦至今，今年共有22個國家、210件作品參賽，競爭非常激烈。葉方瑾說，大葉大學畢業後，她決定回到家鄉教授美術，也利用自己的工作坊創作，作品能再獲得肯定，非常高興，會再接再勵。

「作品是一組6件，中文的意思是 『浸泡在海洋的家鄉印象』，每件的長、寬都不到10公分。」82年次的葉方瑾說，她生長在澎湖，到處看到曝曬的漁貨，那些景象一直很吸引她，她總會停下腳步欣賞小管透明的肌理，以及魚乾獨特的紋路。

葉方瑾說，大葉大學設有多種創作工坊，學習過程接觸到很多不同的媒材，金工對她來說有一種獨特的魅力，因此她選擇金工當畢業製作，嘗試展現她的海洋記憶。這次得獎的作品，靈感來源就是她從小到大在澎湖看見的曬魚乾景象，很開心評審喜歡這系列作品，目前作品正在黃金博物館展出，展期至10月28日。

葉方瑾從小喜歡畫畫，國中、高中都念美術班主攻西畫，大學選讀造形藝術系。她說，「在工坊接觸不同材質創作後，我感受到金屬有生命力，它的延展性可以改變結構作不同的使用，作品都有不一樣的魅力，讓我著迷，決定暫時放下畫筆，投入金工坊創作。」