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首飾設計新秀葉方瑾 連獲國際兩獎今再奪金質獎

2018-07-04 10:38聯合報 記者何烱榮╱即時報導

大葉大學造形藝術學系畢業後葉方瑾回到望安老家教書扎根， 花3個多月時間用銀雕製作首飾述說家鄉澎湖的故事，最近挑戰黃金博物館主辦的「2018新北市國際金屬工藝大賽」，作品取名「Homeward impressions pickled in the sea」勇奪首飾組金質獎，抱回獎金新台幣15萬元。

得獎後，她特地從望安坐船到馬公，再搭飛機到台中，回到彰化縣母校，與昔日視她如女的造形藝術學系金工工房指導老師柯啟慧分享得獎和在家鄉授課扎根的喜悅與經驗。

柯啟慧說，葉方瑾是一名很有才華、認真又有耐心的學生，相信一定會在自己的喜歡的領域發光發熱；去年，方瑾先後參加國際競賽，獲頒義大利國際當代首飾新秀競賽新秀獎、日本伊丹國際當代首飾競賽獎勵賞，今年再獲「新北市國際金屬工藝大賽」首飾組金質獎肯定，她與有榮焉。

「新北市國際金屬工藝大賽」是台灣金工界最重量級的創作競賽，從2007年舉辦至今，今年共有22個國家、210件作品參賽，競爭非常激烈。葉方瑾說，大葉大學畢業後，她決定回到家鄉教授美術，也利用自己的工作坊創作，作品能再獲得肯定，非常高興，會再接再勵。

「作品是一組6件，中文的意思是 『浸泡在海洋的家鄉印象』，每件的長、寬都不到10公分。」82年次的葉方瑾說，她生長在澎湖，到處看到曝曬的漁貨，那些景象一直很吸引她，她總會停下腳步欣賞小管透明的肌理，以及魚乾獨特的紋路。

葉方瑾說，大葉大學設有多種創作工坊，學習過程接觸到很多不同的媒材，金工對她來說有一種獨特的魅力，因此她選擇金工當畢業製作，嘗試展現她的海洋記憶。這次得獎的作品，靈感來源就是她從小到大在澎湖看見的曬魚乾景象，很開心評審喜歡這系列作品，目前作品正在黃金博物館展出，展期至10月28日。

葉方瑾從小喜歡畫畫，國中、高中都念美術班主攻西畫，大學選讀造形藝術系。她說，「在工坊接觸不同材質創作後，我感受到金屬有生命力，它的延展性可以改變結構作不同的使用，作品都有不一樣的魅力，讓我著迷，決定暫時放下畫筆，投入金工坊創作。」

「方瑾從大學時期就進行許多實驗性創作，成果都讓人非常驚豔。」柯啟慧說，這次得獎作品，方瑾運用銀和紙兩種材質，充分發揮媒材互補的效果，巧妙結合金屬的硬度與紙張可染色的特性，呈現方瑾的澎湖印象，在眾多參賽作品中相當亮眼，果然脫「銀」而出。

大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦...
大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦的「2018新北市國際金屬工藝大賽」，勇奪首飾組金質獎，接受新北市長朱立倫頒獎表揚。照片／葉方瑾提供
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大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦...
大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦的「2018新北市國際金屬工藝大賽」，勇奪首飾組金質獎。照片／葉方瑾提供
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大葉大學造形藝術學系畢業生葉方瑾獲獎後，回到學校與老師和學弟妹分享喜悅。記者何烱...
大葉大學造形藝術學系畢業生葉方瑾獲獎後，回到學校與老師和學弟妹分享喜悅。記者何烱榮／攝影
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大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦...
大葉大學造形藝術學系校友葉方瑾（左1）用首飾說家鄉澎湖的故事，挑戰黃金博物館主辦的「2018新北市國際金屬工藝大賽」，勇奪首飾組金質獎，這是其中一件作品，長寬都不到10公分。照片／葉方瑾提供
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大葉大學造形藝術學系畢業生葉方瑾（右）獲獎後，回到學校與指導老師柯啟慧分享喜悅。...
大葉大學造形藝術學系畢業生葉方瑾（右）獲獎後，回到學校與指導老師柯啟慧分享喜悅。記者何烱榮／攝影
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澎湖黃金博物館

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