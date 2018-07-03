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發言人群平均32歲 盧秀燕：交給年輕人我很放心

2018-07-03 13:02聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨台中市長參選人盧秀燕年輕發言人群登場，平均32歲的蔣豐懋、張又仁、沈佑龍與吳皇昇。盧秀燕説，她的總幹事顔寛恒42歲、主委江啓臣47歲，不管是選舉還是治理城市，「交給年輕人我很放心」

盧秀燕説，她的發言人群顏值高，堪稱政壇「F4」。蔣豐懋是朱立倫的姪子，他說台中與新北全國第一丶第二大都，未來大有合作空間。

沈佑龍台大雙學士丶雙碩士及英國倫敦國王學院哲學碩士丶倫敦大學這是法學與政治理論碩士，曾任江啓臣國會助理。

張又仁是東吳財經法律畢業，一直任盧秀燕的國會助理，新聞窗口，已婚育有一子，對幼兒與生活環境特別在意。

吳皇昇也結婚生子，已在台中定居，原擔任市議員顏莉敏的助理，長期接觸市政，是國民黨團主要攻擊手。

盧秀燕說，很多人好奇她敢用年輕人，也很願意給年輕人機會。事實上她從立法院到這一次市長選舉啟用不少年輕人。

盧表示，未來施政主軸年輕人是很重要的一部分，各局處都會有年輕相關專責單位，其他世代已經很成熟了，青年這一塊值得關注。

盧秀燕認為，林佳龍執政這三年多來有六大弊病：「舉債金額節節攀升、市政弊端層出不窮、空污問題不見改善、青年低薪依舊存在、交通問題始終未解、市民生活沒有好轉」，現任市府團隊總愛做些好大喜功、浪費公帑的活動，或是施作一些沒有長遠規劃的建設，令人遺憾，也低估市民的智慧。

盧秀燕進一步指出，吳皇昇、蔣豐懋、張又仁、沈佑龍這群有理想的青年願意跟她一起挺身而出，所代表的意義不只是青年參政，他們熱愛台中，具使命感，更是青年改變傳統政治的契機。

繼盧秀燕競選團隊由江啟臣擔任主任委員，顏寬恒擔任總幹事形成「鐵三角」後，發言人團隊也建構起勝利方程「四」。

國民黨市長參選人盧秀燕（中）與F4發言人群，左起蔣豐懋丶沈佑龍丶吳皇昇丶張又仁。...
國民黨市長參選人盧秀燕（中）與F4發言人群，左起蔣豐懋丶沈佑龍丶吳皇昇丶張又仁。記者陳秋雲攝影
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盧秀燕2018台中市選舉九合一選舉

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