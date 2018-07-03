影／當西醫碰上中醫 柯文哲露出這樣的表情

2018-07-03 12:58 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐活動，由於五全里的里長吳秀好是民進黨籍，這場餐會也被外界視為「拔椿」的動作。

餐會前，里長特別安排骨節整復師幫柯P「舒筯活骨」，雖然只有短短一兩分鐘，但曾為外科醫生的柯文哲卻不時露出奇怪的表情，即便口中喊著「痛快」，但從他怪異的表情來看，實在讓人摸不清到底是「舒服」還是「痛苦」；此外，里長也安排五全里里民舉行樂曲表演，並給了柯文哲一把月琴和搖鈴鼓，雖然柯P只能隨著樂曲打節拍，但他還是樂在其中，大笑不已。