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影／當西醫碰上中醫 柯文哲露出這樣的表情

2018-07-03 12:58聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐活動，由於五全里的里長吳秀好是民進黨籍，這場餐會也被外界視為「拔椿」的動作。

餐會前，里長特別安排骨節整復師幫柯P「舒筯活骨」，雖然只有短短一兩分鐘，但曾為外科醫生的柯文哲卻不時露出奇怪的表情，即便口中喊著「痛快」，但從他怪異的表情來看，實在讓人摸不清到底是「舒服」還是「痛苦」；此外，里長也安排五全里里民舉行樂曲表演，並給了柯文哲一把月琴和搖鈴鼓，雖然柯P只能隨著樂曲打節拍，但他還是樂在其中，大笑不已。

柯文哲用完餐後還一一和里民合影，親民形象讓里民紛紛豎起大姆指喊「讚」。

台北市長柯文哲（左）上午參加五全里老人共餐活動，由於五全里的里長吳秀好（右）是民...
台北市長柯文哲（左）上午參加五全里老人共餐活動，由於五全里的里長吳秀好（右）是民進黨籍，這場餐會也被外界視為「拔椿」的動作。記者杜建重／攝影
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台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐，由於五全里的里長是民進黨籍，這場餐會也被外...
台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐，由於五全里的里長是民進黨籍，這場餐會也被外界視為「拔椿」的動作。柯文哲用完餐後還一一和里民合影，親民形象讓里民紛紛喊「讚」。記者杜建重／攝影
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台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐，餐會前，里長特別安排骨節整復師替柯文哲按摩...
台北市長柯文哲上午參加五全里老人共餐，餐會前，里長特別安排骨節整復師替柯文哲按摩舒活筋骨，柯文哲雖然口中喊「痛快」，但從他露出的怪異表情來看，實在讓人摸不清到底是「舒服」還是「痛苦」。記者杜建重／攝影
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柯文哲上午參加五全里老人共餐，用餐時柯文哲詢問老人家的生活情況。一位高齡83歲的...
柯文哲上午參加五全里老人共餐，用餐時柯文哲詢問老人家的生活情況。一位高齡83歲的老先生向柯文哲訴苦，說自己的兒女都無法照顧他，還好有市府的老人共餐，他才能生活，短短一段話，讓柯市長相當窩心。記者杜建重／攝影
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柯文哲參加五全里老人共餐，餐會前，五全里里民特別舉行樂曲表演，並給了柯文哲一把月...
柯文哲參加五全里老人共餐，餐會前，五全里里民特別舉行樂曲表演，並給了柯文哲一把月琴和搖鈴鼓，雖然柯文哲只能隨著樂曲打節拍，但他還是樂在其中。記者杜建重／攝影
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柯文哲2018台北市選舉九合一選舉

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