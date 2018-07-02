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林口社會宅首日申請踴躍 租金6500元起跳

2018-07-02 19:24中央社 台北2日電

林口世大運選手村社會住宅開始受理申請。 圖／聯合報系資料照片
林口世大運選手村社會住宅開始受理申請。 圖／聯合報系資料照片
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2500戶林口世大運選手村社會住宅今天起開始受理申請，內政部表示，民眾申請踴躍，今天已收到400多件。租金方面，一般戶約新台幣6500元至2萬元，約市價8折以下。

內政部下午發布新聞稿指出，林口世大運選手村社會住宅即日起開始受理申請，至8月15日截止。申請對象分為優先戶、睦鄰戶、原住民戶、新婚或育幼戶、警消戶及一般戶等6大類，9月13日辦理抽籤作業。歡迎有需要及符合資格的民眾，把握期間提出申請。

林口社會住宅的住宅單元分為1房型(396戶)、2房型(726戶)、3房型(1057戶)及4房型(321戶)，租金(含管理費)依申請者身分、房型及坪數而有不同，優先戶落在5500至1萬6600元，約市價64折以下；一般戶落在6500至2萬元，約市價8折以下。

申請條件如下：（1）年滿20歲。（2）在新北市設籍，或未在新北市設籍，但在新北市、台北市、基隆市或桃園市就學、就業。（3）人口數；1房型限1口以上，2房型限2口以上，3房型限3口以上，4房型限4口以上，但申請時本人或配偶已懷孕者(持醫院證明)，胎兒可視為1口。（4）家庭成員均無位於新北市、台北市、基隆市或桃園市之自有住宅（5）家庭年收入在新北市50%分位點以下（即118萬元以下）且平均每人每月5萬348元以下。

有需要的民眾，可透過現場、郵件或線上等方式，擇一提出申請。

林口社會住宅

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