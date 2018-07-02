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大彎北段商業宅涉違規 北市供買房3招自保

2018-07-02 13:23中央社 台北2日電

大彎北段屬商業區及娛樂區，有1600多戶違規做為住宅。圖／聯合報系資料照
大彎北段屬商業區及娛樂區，有1600多戶違規做為住宅。圖／聯合報系資料照
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北市大彎北段商業宅爭議不休。台北市地政局今天表示，有建商在大彎北段商業區違規蓋住宅銷售，不實廣告誤導民眾購買到違規宅，提醒可上地政雲查詢購屋3招自保。

地政局今天發布新聞稿表示，大彎北段依都市計畫規定為商業區不得作住宅，但該區開發以來，建商多違規蓋住宅並委託代銷業者銷售，民眾在不清楚法規限制及部分建商和代銷業者廣告不實矇騙下，結果花費一生積蓄購買到因違規使用面臨被裁罰的違規宅。

由於違規使用涉違反都市計畫法規定，地政局說，都發局依法將處新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

地政局指出，大彎北段預售屋建案，例如「大直(匯)」在網路廣告平台上的訴求，指出建案特色為捷運宅和大直水岸名人居所等不實廣告文字，已涉違反公平交易法規定，於5月17日檢送相關資料移送行政院公平交易委員會立案辦理及查處中。

若違規屬實，地政局表示，依公平交易法規定可處刊登不實廣告的建商及代銷業者5萬元至2500萬元以下罰鍰，若令屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者者，可按次處罰10萬元以上5000萬元以下罰鍰。

地政局說，目前此不實廣告雖已下架，但仍提醒消費者多加注意；同時，也公布歷年建商及代銷業者因廣告用途不實移送公平會裁罰情形清單，以及大彎北段商業區及娛樂區不動產經紀業廣告用途不實裁罰統計表，民眾可利用台北智慧地所系統、市民e點通或台北地政雲參考。

買房不受騙，地政局也呼籲，民眾購屋前可先上台北地政雲查實價登錄資訊，以及到「台北市預售建案契約核備地圖」按圖索驥掌握業者契約內容，或是上內政部不動產資訊平台查詢預售屋買賣契約書範本或應記載及不得記載事項進行核對，掌握購屋自保3招。

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