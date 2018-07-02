柯文哲：五大案近期結案說明

2018-07-02 13:19 中央社 台北2日電



台北市長柯文哲上午出席「嗡嗡嗡~市政小蜜蜂─107年暑期市政體驗營」開幕式，會中大學生提問超犀利，針對五大案、設計之都無感、世大運王八蛋留言等提問，柯市長則是直言不諱回應，五大案近期會說明、設計之都上任時五億經費已花完與剩餘五億已發包、世大運王八蛋留言表示人都是有情緒的。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲甫上任時，狂打五大案，他今天說，近期將會有結案說明，「一問一答，把所有故事講完」，並自誇自己改變台灣很多政治文化，像是上任3年半還債新台幣520億元。

柯文哲上午出席「嗡嗡嗡～市政小蜜蜂─107年暑期市政體驗營」第一梯次（大專校院組）開幕式，並與學生對談，有學生問他對於五大案的想法，他說，近期內將有結案說明。

有學生問他，2016台北設計之都多數市民無感，未來如何改善；有學生問他繼世大運之後，未來會不會舉辦類似賽事；也有學生問他當初對世大運被反年改團體鬧場時的情緒反應；另有學生問他今年會不會續辦雙城論壇，柯文哲一一回答。

關於設計之都，柯文哲說，他很難評論辦得好不好，因為他上任時，詢問文化局相關經費如何運用，得到的答案是「10億總經費，5億用完了，5億已發包」，代表他無置喙餘地，沒有一條預算是他編列、是他決定，他是「咬緊牙關」執行完畢。

他話鋒一轉，表示宜蘭是全台灣公共建設發展最好的地方，重大政策都有延續性，即使換了首長也不會轉彎，認為文官制度要重新建立，「台灣文官都變政務官，每個都要看臉色辦事，重大工程無法執行，這是個大問題」。

柯文哲說，世大運證明台灣有能力辦大型賽事，不過，包括亞運、奧運在內，只要是以國家為名義的大型運動，在未來時間爭取舉辦都相當困難，因世大運是在前市長郝龍斌與前總統馬英九時代爭取而來，也許是中國放水過關。

而當時會罵反年改團體「王八蛋」，他說，當時警察局、國安局都反對設陳抗區，他認為人民有表達權利，所以劃設陳抗區，「你還over，故意鬧場，就超過我的界限，人還是有情緒」。

他也表示，他當市長後，就很像鼻子被鐵環穿住的牛，已被制約，以前在台灣大學當教授時比較自由。

至於雙城論壇，他重申需要雙方協調，台北市政府大陸小組明天將開會討論內容，「只是要想在哪裡辦，比較不怕陳抗，要找個易守難攻的地方」。