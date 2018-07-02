親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

評／幫殺人犯辯護？魔鬼代言人都是為了錢？

107年大學指考數乙科試題與解答(含非選)

新北市「綠金」綠竹筍鮮甜好吃 年產值上看17億

2018-07-02 12:02聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫（中）和主廚「水蛙師」張和錦（...
新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫（中）和主廚「水蛙師」張和錦（左二）示範用八里的柚醬做涼筍沙拉，口感鮮甜。記者魏翊庭／攝影
分享

新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫邀大小朋友一起採筍趣，吃好筍。今天主廚「水蛙師」張和錦更示範用八里的柚醬做涼筍沙拉，口感鮮甜，他大讚「筍子好，不管怎樣做都好吃」。

新北市農業局表示，新北市是北台灣綠竹筍主要產地，高纖、低熱量。尤其綠竹筍纖維細、口感甘甜，也耐煮可燉湯。新北市種植綠竹筍面積總共2328公頃，年產量1萬2757公噸，年產值近17億，堪稱新北重要的「綠金產業」。

朱立倫說，新北綠竹筍主要產區在八里、五股和三峽，近年不少農友，也有青農加入種筍行列，不過質優，價格穩定。農業局表示，目前均價約1台斤150元以上，品質好的也有到200元。

八里農會理事長蔡秋煌說，好的竹筍地質最重要，也要有充沛水源。水蛙師張和錦說，切竹筍時可以逆切，切斷筍子纖維，會更好吃；不過他也大讚，新北市綠竹筍品質好，不管怎麼切都好吃。

為了推廣綠竹筍，新北市農業局與各區農會，將在本周六日，邀各區冠軍在台北市希望廣場辦展售會。7月中旬開始，也在八里、五股、平溪、深坑、石碇和鶯歌等地，推出「田間廚房採筍一日遊」，採筍順便吃風味餐，從1500元下殺800元，7月3日中午12點開放報名，活動詳情可上http://ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。

新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫邀大小朋友一起採筍趣，吃好筍。...
新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫邀大小朋友一起採筍趣，吃好筍。記者魏翊庭／攝影
分享

相關新聞

柯文哲「市政體驗營」回應大學生犀利提問

2018-07-02 10:39

老師轉行種有機蔬菜 水電工兒子加入當青農

2018-07-02 08:17

台北燈節 3大開發 西區門戶蛻變

2018-07-02 00:11

老店悲歌／房租漲逾3成 繡鞋「小花園」西門店下月熄燈

2018-07-02 00:05

6到78歲 棋王盃1400名好手鬥智

2018-07-01 23:57

新北造林、綠美化 可申請免費苗木

2018-07-01 23:51

老店契機／樂器行轉型 新麗聲經營商旅

2018-07-01 23:50

西門町翻新 傳統老店轉型大考驗

2018-07-01 23:39

內湖經濟奇蹟 「從水牛到滑鼠」

2018-07-01 23:20

柯P妻想出書 陳佩琪：是夢想要賣得比老公好

2018-07-01 19:23

內湖改制50週年 從水牛到滑鼠的經濟奇蹟

2018-07-01 14:13

花蓮孩子台北開展 「木工讓我變勇敢」

2018-06-30 23:28

省電妙招 林口區公所辦蚊子電影院

2018-06-30 23:28

新北第2間 融合遊戲圖書室開張

2018-06-30 23:22

新月水道節開園 新北自行車牽引道變滑水道

2018-06-30 23:15

台北親水節開跑 氣墊滑水道今再加開一天

2018-06-30 23:06
看更多

熱門文章

曾文水庫乾旱見底 保特瓶等垃圾也跟著曝光

2018-07-01 12:22

台南市議員選情又變 鄉長女兒家庭因素棄選議員

2018-07-01 12:49

七月新制 新竹縣市懶人包看這裡

2018-07-01 16:15

7月起大醫院看病 可能會被問「你要轉到診所嗎？」

2018-07-01 12:44

影／南投市長選舉燃戰火 熱血律師藍明浩今宣布參選

2018-07-01 19:21

宜蘭「傳藝年卡」開辦 每卡100元起超划算

2018-07-01 16:51

影／麻豆義消海面遇到水龍捲 義消：嚇死寶寶了

2018-07-01 19:18

全國大露營 1萬2千童軍成功嶺同樂

2018-07-01 22:14

老師轉行種有機蔬菜 水電工兒子加入當青農

2018-07-02 08:17

他看到長達3公里死魚 淚流滿面 投入環保汙染記錄

2018-07-01 22:40

想開家有溫度的店 咖啡達人：要具備這兩個人格特質

2018-07-01 21:09

嘉市2水道開蓋改造 找回自然

2018-07-01 23:57

野百合也有夏天 三義秘密花園季節限定的美麗

2018-07-01 21:07

地底鑽出瑪莉歐 建華國中人孔蓋超有梗

2018-07-01 12:21

花蓮知卡宣玩水不用錢 360度大滑水道等你挑戰

2018-07-01 13:11

料理達人撇步 煮筍添甜味

2018-07-02 00:15

上百死鴨亂丟棄 彰化漢寶人怒：別再亂倒垃圾在我家

2018-07-01 19:52

老店悲歌／房租漲逾3成 繡鞋「小花園」西門店下月熄燈

2018-07-02 00:05

百年阿里山林鐵 新制服新氣象

2018-07-01 12:45

「福樟良材木創工坊」開幕 舊監宿舍體驗木創工藝

2018-07-01 12:48

中一中最快3年啟用地下停車場 解決商圈停車荒

2018-07-01 12:45

影／抗爭一年多！台南西港外環道最後兩戶拆了

2018-07-02 11:05

老店契機／樂器行轉型 新麗聲經營商旅

2018-07-01 23:50

桃園7萬4500志工 嘉年華鼓勵讓愛傳下去

2018-07-01 12:50

屏東牡丹石板屋遺址莫亂入 排灣祖靈聖地有規矩

2018-07-02 08:55

柯P妻想出書 陳佩琪：是夢想要賣得比老公好

2018-07-01 19:23

內湖改制50週年 從水牛到滑鼠的經濟奇蹟

2018-07-01 14:13

台中紫爆天數、PM2.5均值 8年新低

2018-07-01 23:41

西門町翻新 傳統老店轉型大考驗

2018-07-01 23:39

鰲鼓濕地夏季賞鳥 看高頭蝠家族高掛椰子樹

2018-07-02 07:23

嘉縣府太極拳女選手歐洲國際賽奪冠 披國旗領獎感動人

2018-07-02 10:32

大一生改造大林傳統市場 攤商驚豔

2018-07-01 23:51

星期評論／台中機場「實質」升級 缺臨門一腳

2018-07-01 23:21

悠遊卡無法租C-Bike 高捷籲付設備修改費

2018-07-01 20:20

竹市勞工子女暑假成長營開學 多元才藝免費上

2018-07-01 21:11

曾文水庫底撿垃扱 寶特瓶最多

2018-07-02 00:06

竹市去年招商績優 非六都之冠

2018-07-01 23:39

雲林街頭藝人五年來破千組 小學生吹這樂器好厲害

2018-07-01 13:50

追狗當練習 寶寶爬好快

2018-07-01 18:48

綠川商標「裝飾」沿岸 遊客印象深

2018-07-01 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top