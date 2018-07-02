新北市「綠金」綠竹筍鮮甜好吃 年產值上看17億
新北市健康三寶之一的綠竹筍進入盛產，新北市長朱立倫邀大小朋友一起採筍趣，吃好筍。今天主廚「水蛙師」張和錦更示範用八里的柚醬做涼筍沙拉，口感鮮甜，他大讚「筍子好，不管怎樣做都好吃」。
新北市農業局表示，新北市是北台灣綠竹筍主要產地，高纖、低熱量。尤其綠竹筍纖維細、口感甘甜，也耐煮可燉湯。新北市種植綠竹筍面積總共2328公頃，年產量1萬2757公噸，年產值近17億，堪稱新北重要的「綠金產業」。
朱立倫說，新北綠竹筍主要產區在八里、五股和三峽，近年不少農友，也有青農加入種筍行列，不過質優，價格穩定。農業局表示，目前均價約1台斤150元以上，品質好的也有到200元。
八里農會理事長蔡秋煌說，好的竹筍地質最重要，也要有充沛水源。水蛙師張和錦說，切竹筍時可以逆切，切斷筍子纖維，會更好吃；不過他也大讚，新北市綠竹筍品質好，不管怎麼切都好吃。
為了推廣綠竹筍，新北市農業局與各區農會，將在本周六日，邀各區冠軍在台北市希望廣場辦展售會。7月中旬開始，也在八里、五股、平溪、深坑、石碇和鶯歌等地，推出「田間廚房採筍一日遊」，採筍順便吃風味餐，從1500元下殺800元，7月3日中午12點開放報名，活動詳情可上http://ntpc-bambooshoot.com.tw/查詢。
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