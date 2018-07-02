老師轉行種有機蔬菜 水電工兒子加入當青農

2018-07-02 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



吳美蘭（左）10年前辭去教職後投入有機耕種，2年前從事水電工的兒子蔡明憲回家幫忙整理颱風後受損的農園，也做出興趣，一起辭職做有機。圖／新北市農業局提供 分享 facebook

新北市新店區北勢溪畔的生根有機農場，主人吳美蘭10年前因病辭去教職後，從種花轉而種有機蔬菜，5年前通過有機驗證，2年前兒子蔡明憲回家幫忙整理因颱風受損的農場，也意外做出興趣，母子現在一起為有機打拚。

吳美蘭10年前因喉嚨不適，沒辦法再長時間講課而離開教學崗位，一次偶然下鄰居分享自家耕種的蔬菜給她吃，吳美蘭有種花經驗，覺得「自己吃、自己種」好像不難，開始投入農作。

吳美蘭說，她經常跟其他農友請教、學習，由於想吃健康，慢慢轉向有機，5年前經農會和農業局輔導，通過有機驗證，農場主要種植珠蔥及其他蔬菜，但2年前農場因颱風溪水暴漲被淹沒，作物幾乎「去了了」。

當時她當水電工的兒子蔡明憲回家幫忙整理農場、一點一滴恢復農場運作，也對土地有了感情，最後辭去水電營造工作，加入有機農民行列。吳美蘭有了兒子幫手，農場從原本種植珠蔥等蔬菜，今年開始種植迷迭香、百里香等香草植物，擴大耕作面積。

母子2人現在不定期在花博公園及希望廣場擺攤，曾有客人不僅買蔬菜，更親自到農場參觀。蔡明憲說，做有機雖然比當水電工還累，但周遭的有機農友及顧客都很正向熱情，生活更開心。