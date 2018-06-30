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文大宿舍不安全？ 周錫瑋：蘇貞昌有批評就要負責

2018-06-30 21:09聯合報 記者王敏旭╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜今為文大宿舍案親上火線開記者會，侯辦拿出證據指出宿舍歷年檢驗都合格，民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應，這是前縣長周錫瑋有說。對此周錫瑋指出，蘇有任何批評就自己出來講，對自己的言論負責。

前台北縣長周錫瑋被認為說文大宿舍不安全，周錫瑋透過幕僚回應，侯友宜今把文大宿舍的公安證據拿出來，一切就不攻自破，請民進黨不要再用媒體、民代、名嘴來鋪天蓋地追殺侯友宜。

周還回應，蘇前院長是民進黨提名的參選人，蘇更應該要有民主風度，不要用抹黑、挑撥的手法，企圖影響選舉。

周錫瑋指出，蘇有任何批評就自己出來講，對自己的言論負責。圖／報系資料照
周錫瑋指出，蘇有任何批評就自己出來講，對自己的言論負責。圖／報系資料照
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侯友宜周錫瑋蘇貞昌2018新北市選舉九合一選舉

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