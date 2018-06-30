文大宿舍不安全？ 周錫瑋：蘇貞昌有批評就要負責

2018-06-30 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜今為文大宿舍案親上火線開記者會，侯辦拿出證據指出宿舍歷年檢驗都合格，民進黨新北市長參選人蘇貞昌回應，這是前縣長周錫瑋有說。對此周錫瑋指出，蘇有任何批評就自己出來講，對自己的言論負責。

前台北縣長周錫瑋被認為說文大宿舍不安全，周錫瑋透過幕僚回應，侯友宜今把文大宿舍的公安證據拿出來，一切就不攻自破，請民進黨不要再用媒體、民代、名嘴來鋪天蓋地追殺侯友宜。