台北食品五展閉幕 吸引國外近8000位買主

2018-06-30 20:56 中央社 台北30日電



外貿協會以五展合一方式，舉辦台北國際食品等展覽，今天閉幕，共吸引超過6.2萬名國內外參觀者，其中，近8000位為國外買主。

中華民國對外貿易發展協會舉辦「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」，今天閉幕，4天計吸引超過6.2萬名國內外參觀者，較上屆成長1%，其中，近8000位為國外專業買主。

主要買主來源國包含中國大陸、日本、菲律賓、馬來西亞、香港、美國、新加坡、南韓、泰國、越南及印尼等，新南向國家成為重要買主來源國，豐沛的商機讓台北食品五展成為國內食品業界重要的展銷採購盛會。

貿協今天發布新聞稿指出，展覽期間舉辦的2018年國際食品通路商採購大會及食品五展採購洽談會，共聚集26個國家地區、65位國際買主，與國內188家業者採購洽談。

科威特Kuwait Agriculture Company買主首次來台參與，公司採購人員表示，中東市場對於亞洲食品及餐飲需求逐漸成長，促使公司正視東亞食品市場，這次樂見許多採購品項皆有清真認證，將陸續與相關供應商接洽。

來自美國的安德魯泰德（Andrew-Ted Fernandez）則表示，台灣在不鏽鋼、餐廳設備與電子設備方面，具備有客製化及價格競爭力的優勢。來自非洲坦尚尼亞的蘿斯華滋亞（Rose Wazia）說，第一次來到台北國際食品展，找到一直想找的機械產品，並認為台灣廠商不僅產品優良且待客誠懇實在，因此現場立刻下單交易。

印尼PT. Anugrah Indo Mandiri買主則表示台灣休閒食品業者積極創新，多數廠商也能依據需求調整產品規格，因此樂於向台商採購。

貿協表示，除了採購洽談會，現場也由台灣清真推廣中心舉辦「越南輸入食品法規與進口商機」、「新南向清真商機」等研討會。珍奶形象館則展出珍珠奶茶自動化進階沖泡製造。

而在大會舞台共上演的42場「新產品發表會」，包括巴拉圭、祕魯、瑞士等國家館接力上台傳播美味，大日本水產協會更於現場表演黑鮪魚解剖秀。

貿協指出，台北國際食品五展明年將於6月19至22日登場，到時會配合新啟用的南港二館，為展覽帶來全新風貌。