親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台北食品五展閉幕 吸引國外近8000位買主

2018-06-30 20:56中央社 台北30日電

外貿協會以五展合一方式，舉辦台北國際食品等展覽，今天閉幕，共吸引超過6.2萬名國內外參觀者，其中，近8000位為國外買主。

中華民國對外貿易發展協會舉辦「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」和「台灣國際清真產品展」，今天閉幕，4天計吸引超過6.2萬名國內外參觀者，較上屆成長1%，其中，近8000位為國外專業買主。

主要買主來源國包含中國大陸、日本、菲律賓、馬來西亞、香港、美國、新加坡、南韓、泰國、越南及印尼等，新南向國家成為重要買主來源國，豐沛的商機讓台北食品五展成為國內食品業界重要的展銷採購盛會。

貿協今天發布新聞稿指出，展覽期間舉辦的2018年國際食品通路商採購大會及食品五展採購洽談會，共聚集26個國家地區、65位國際買主，與國內188家業者採購洽談。

科威特Kuwait Agriculture Company買主首次來台參與，公司採購人員表示，中東市場對於亞洲食品及餐飲需求逐漸成長，促使公司正視東亞食品市場，這次樂見許多採購品項皆有清真認證，將陸續與相關供應商接洽。

來自美國的安德魯泰德（Andrew-Ted Fernandez）則表示，台灣在不鏽鋼、餐廳設備與電子設備方面，具備有客製化及價格競爭力的優勢。來自非洲坦尚尼亞的蘿斯華滋亞（Rose Wazia）說，第一次來到台北國際食品展，找到一直想找的機械產品，並認為台灣廠商不僅產品優良且待客誠懇實在，因此現場立刻下單交易。

印尼PT. Anugrah Indo Mandiri買主則表示台灣休閒食品業者積極創新，多數廠商也能依據需求調整產品規格，因此樂於向台商採購。

貿協表示，除了採購洽談會，現場也由台灣清真推廣中心舉辦「越南輸入食品法規與進口商機」、「新南向清真商機」等研討會。珍奶形象館則展出珍珠奶茶自動化進階沖泡製造。

而在大會舞台共上演的42場「新產品發表會」，包括巴拉圭、祕魯、瑞士等國家館接力上台傳播美味，大日本水產協會更於現場表演黑鮪魚解剖秀。

貿協指出，台北國際食品五展明年將於6月19至22日登場，到時會配合新啟用的南港二館，為展覽帶來全新風貌。

新南向餐飲印尼

相關新聞

野生獼猴擅闖動物園 獼猴島上遭猴群圍毆

2018-06-30 07:52

新北學生影像新星獎／拍階級故事 「粗工阿全」奪首獎

2018-06-30 00:08

雙北新制 7月起上路

2018-06-30 00:03

新月水道節登場 135米長滑水道 邀你涼快一夏

2018-06-29 23:48

美食新天地／泰樂巷弄美食 「泰」道地了

2018-06-29 23:45

吃喝玩樂ｅ點通／無菜單咖啡 滿足啜飲多款風味

2018-06-29 23:32

空地要變機車格 新莊裕民里好「樂」

2018-06-29 22:09

石門幼兒園畢業好難忘 拿證書先闖關

2018-06-29 22:08

石門消防隊新廳舍動土 提昇救災效率

2018-06-29 22:06

關心都市原住民兒少 汐止Wawa森林開幕

2018-06-29 22:05

汐止部份住戶沒自來水 終要設加壓站

2018-06-29 22:04

長者過馬路更安全 北市延長晨運行人綠燈秒數

2018-06-29 20:40

引進以色列美國技術 北市打造AVR產業群聚

2018-06-29 19:16

文大回函都發局大群館狀況 都發局將再討論有無違規

2018-06-29 17:41

柯文哲引趙藤雄話：4年都沒按圖施工 遠雄駁斥要求拿證據

2018-06-29 17:13

台北市警局人事異動 49官警下周報到

2018-06-29 15:51

新北新工處長詹榮峰退休 「工程界鐵娘子」接任

2018-06-29 15:00

新北就服處 翻轉少年職場人生

2018-06-29 14:22

柯文哲「台北數位產業園區digiBlock Taipei」開幕

2018-06-29 12:02

思念融入作品 新北國際金屬賽首獎有澎湖海味

2018-06-29 10:05

天然氣用戶安全檢查條例 北市三讀未來拒檢將開罰

2018-06-29 09:37

士林萬寶紡織機關用地變更商業區 回饋地設新創基地

2018-06-29 08:06
看更多

熱門文章

野生獼猴擅闖動物園 獼猴島上遭猴群圍毆

2018-06-30 07:52

台灣熱氣球嘉年華今登場 24球飛行逾萬遊客見證

2018-06-30 07:53

台大醫院湳雅分院市府喊蓋 議員批「八字沒一撇」

2018-06-29 22:27

家樂福金門店開幕 下午5點前營業額僅300萬不如預期

2018-06-30 19:23

一人顧3名智能障礙家人 夜市攤販樂帶母姊妹遊遍台灣

2018-06-30 15:46

蔣中正銅像換鏤空芒果 台南玉井圓環大換臉

2018-06-30 15:23

台中捷運綠線 18個車站站名出爐

2018-06-30 11:49

影／RAIL BIKE試運轉 乘客穿山洞過鐵橋

2018-06-29 22:26

中捷綠線站名出爐 為何使用G8、G8a同一組號碼？

2018-06-30 15:07

年改「縮起來」… 南投觀光年初就感受到

2018-06-29 23:41

新月水道節登場 135米長滑水道 邀你涼快一夏

2018-06-29 23:48

台南玉井芒果節150公斤大碗刨冰 5百人共享冰涼

2018-06-30 13:12

免費親子玩樂高 桃園暑假今起連辦36場

2018-06-30 16:10

「搶救牛墟！」台灣最古老的北港牛墟市集將走入歷史？

2018-06-30 17:58

自暴自棄淪街友 中年阿斌重拾工作獲新生

2018-06-30 08:17

家樂福金門店開幕 烤雞秒殺瘋搶

2018-06-30 11:19

雙北新制 7月起上路

2018-06-30 00:03

不只是陸地蝴蝶王國 台灣也是蝴蝶魚王國

2018-06-30 07:59

布袋港推廈門直航？ 航港局：清淤難

2018-06-30 00:23

桃煉油廠R3案 政院核定取消

2018-06-29 23:00

拚選舉 陳其邁cosplay超人組英雄聯盟

2018-06-29 22:47

台中國際機場2035年發展計畫 國發會通過

2018-06-30 20:43

坐採蚵車到潮間帶摸蛤兼洗褲 全台獨一無二觀光體驗

2018-06-30 19:52

創世發票捐贈銳減 雲林分院上半年少6萬多張

2018-06-30 12:51

中油扮農產過剩價跌救火隊 救完香蕉再救鳳梨

2018-06-30 11:21

吃喝玩樂ｅ點通／無菜單咖啡 滿足啜飲多款風味

2018-06-29 23:32

福添福基金會10年 嘉義藍綠參選人祝賀

2018-06-30 11:02

放眼小三通商機 金門民眾擠爆家樂福

2018-06-30 13:35

暑假消暑何處去？下午台中草悟道看萌萌警犬隊表演

2018-06-30 10:34

斥資1.2億整修 中市自由車場年底完工

2018-06-29 23:44

高雄大寮下大雨 市區現彩虹

2018-06-30 18:45

鳳琉線優惠 2人來回最低450元

2018-06-29 23:36

今夏夜空很熱鬧 雪霸將辦2梯次觀星趣

2018-06-30 17:40

武荖坑明起戲水 秘境也開放

2018-06-29 23:28

紅寶石荔枝問市 子小甜度高

2018-06-29 23:17

美食新天地／泰樂巷弄美食 「泰」道地了

2018-06-29 23:45

青春活力不要毒！今晚圓林園公園有舞動青春晚會

2018-06-30 14:16

想要活得久？魏明谷：運動、吃蔬菜還有當志工

2018-06-30 15:54

寄養寶寶喜獲重生 屏東家扶歡送會笑中帶淚

2018-06-30 15:58

家樂福首家離島分店插旗金門 看好購買力

2018-06-30 13:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top