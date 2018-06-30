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柯文哲短褲夾腳拖迎戰小朋友 親水節遇雨取消同樂

2018-06-30 16:05聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

台北市長柯文哲出席自來水園區親水節活動，有鑑於往年出席時都被小朋友潑水攻擊，這次穿著POLE衫、短褲和夾腳拖有備而來，但隨後因下大雨，以安全為由取消與小朋友同樂，柯文哲隨後換回西裝後再與小朋友合影。

台北市自來水園區親水節活動，許多小朋友不畏雨勢仍在池中開心地玩水。記者余承翰／攝...
台北市自來水園區親水節活動，許多小朋友不畏雨勢仍在池中開心地玩水。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（後中）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，...
台北市長柯文哲（後中）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但因下雨取消同樂，換回西裝後再與小朋友合影。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，生飲過濾自來水為水質掛保證。記者余...
台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，生飲過濾自來水為水質掛保證。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲出席自來水園區親水節活動，原本換上短褲、拖鞋全副武裝準備迎戰與小朋...
台北市長柯文哲出席自來水園區親水節活動，原本換上短褲、拖鞋全副武裝準備迎戰與小朋友戲水，但因下雨取消同樂。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但...
台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但因下雨取消同樂，只有致詞合照。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但因下雨...
台北市長柯文哲出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但因下雨取消同樂，只有致詞合照。記者余承翰／攝影
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台北市自來水園區親水節活動，許多小朋友不畏雨勢仍在池中開心地玩水。記者余承翰／攝...
台北市自來水園區親水節活動，許多小朋友不畏雨勢仍在池中開心地玩水。記者余承翰／攝影
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台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但...
台北市長柯文哲（右）出席自來水園區親水節活動，原本全副武裝準備迎戰小朋友潑水，但因下雨取消同樂，只有致詞合照。記者余承翰／攝影
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柯文哲西裝

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