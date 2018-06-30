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自暴自棄淪街友 中年阿斌重拾工作獲新生

2018-06-30 08:17聯合報 記者施鴻基╱即時報導

高雄市民「阿斌」因故淪為街友，在街頭流浪10年，才由新北就業服務處協助下重返職場，也租屋脫離街友身分。阿斌說，過去10年宛如做了一場惡夢，自己都不知道怎麼過來的，如今只想找回自己、重新出發，希望一切都還不晚。

47歲的阿斌表示，年輕時在廚房內場工作近20年，領有丙級廚師執照，但和陸籍配偶結婚不久，妻子就離家出走；雙親過世後，手足間也變得疏離，他只能獨自生活。後來他因違反公司法入獄1年，更不想面對親友，於是離開高雄老家在北部流浪，卻因不善言談、人際關係僵硬，工作總不長久。

沒錢又沒工作，他先後在台北士林和新北三重、板橋等地流浪，白天做粗工、舉牌工賺生活費，晚上就在火車站等地住宿。去年8月他住板橋火車站遇到夜訪就服員，他擔心沒固定住所，吃飽也有問題，更缺錢買衣服求職。就服處協助連繫清潔公司，幫忙整理服儀並安排他入住中途之家，快速重返職場。

先前他曾做清潔工作，工作很快上手，不久表現良好升為清潔組長，去年底卻因工作觀念不同和同事口角，憤而離職。不過今年3月他再度求助，就服員幫忙媒合板橋一家醫院擔任清潔工迄今，雖依然有職場人際問題，但阿斌調整人際相處模式，並著手規畫理財，如今已在外租屋，他開心笑著說「希望能存錢讓生活穩定下來」。

阿斌曾有10年街友經歷，如今重返職場。圖／新北勞工局提供
阿斌曾有10年街友經歷，如今重返職場。圖／新北勞工局提供
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阿斌曾有10年街友經歷，如今重返職場。圖／新北勞工局提供
阿斌曾有10年街友經歷，如今重返職場。圖／新北勞工局提供
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職場火車站街友

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