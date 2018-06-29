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文大回函都發局大群館狀況 都發局將再討論有無違規

2018-06-29 17:41聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

文化大學大群館爭議延燒多時，北市都發局於6月20日發文要求文化大學說明使用狀況，也在6月25日前往現場會勘。都發局今天下午已收到文化大學回文，建管科長林玄理表示，文大說明目前該建物提供學生住宿使用，不過到底有無違反使用規定，還需進一步根據文大的說明與現勘結果綜合討論，目前無法認定。

林玄理表示，都發局內部會再就文大說明與現勘一起討論，若有不合理之處，會請文大再說明，至於最快何時會有結果？林玄理表示「沒有時間表」。

文大宿舍案延燒多時爭議仍未解。圖／報系資料照
文大宿舍案延燒多時爭議仍未解。圖／報系資料照
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