台北市警局人事異動 49官警下周報到

2018-06-29 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市警察局今下午公布中階警官異動案，基於治安勤業務需要，配合人事陞遷作業，調整派補第六至九序列等警職，共計調整49人，統一將在下周一7月2日離到職。

北市警局公布的人事異動名單及新職務：

中正第二分局行政組長蕭憲仲、中正第二分局勤務指揮中心主任胡勝琳、中正第二分局保防組長蔡三保、中正第二分局民防組長時自廣、保安警察大隊後勤組長梁瑞昇、市警局犯罪預防科預防股長曾文勇、文山第一分局秘書室主任謝如孟、內湖分局秘書室主任劉紹誠、內湖分局勤務指揮中心主任張進龍、內湖分局民防組長蔡長春。

信義分局督察組長許煜凡、中正第二分局督察組長林信介、市警局督察室督察員郭耀男、市警局督察室警務正李新民、市警局勤務指揮中心警務正景文正、市警局保安科警務正許文彥、市警局行政科警務正劉光恆、市警局防治科警務正葉宣岑、市警局犯罪預防科警務正謝宗志、市警局後勤科警務正黃鉅增。

市警局犯罪預防科警務正呂鴻裕、市警局法規室警務正楊濯安、刑事警察大隊專員薛先得、交通警察大隊警務員劉熙能、交通警察大隊中隊長黃昱維、南港分局警備隊長陳明男、士林分局警務員馬榮松、大安分局警備隊長黃宏諺、中正第一分局警備隊長梁福明。

大安分局瑞安街派出所長黃建彰、中正第一分局仁愛路派出所長楊昕曄、信義分局福德街派出所長林子敬、中正第二分局泉州街派出所長李智瑋、士林分局社子派出所長洪志恒、文山第一分局木新派出所長鄭錦燦、南港分局同德派出所長陳奕鈞、大安分局臥龍街派出所長侯宏哲、內湖分局文德派出所長柯人傑、內湖分局東湖派出所長林信利。