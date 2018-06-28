「我們還有體力賺錢」 爺嬤賣粥救孫女婉拒捐款

2018-06-28 20:05 聯合新聞網 綜合報導



傅世輝賣粥過生活已經30多年，為了協助女兒負擔孫女醫療費用，寫信給附近安親班、商家等單位，但他們婉拒網友的善心捐款，表示：「我們還有能力賺錢。」 報系資料照／記者綦守鈺攝影 分享 facebook

日前報導一間粥品店老闆為了替女兒分擔十歲孫女的心臟治療費用，年已六旬的兩老便靠賣粥籌措醫療費，消息曝光後引來許多民眾捧場，甚至有網友表示想捐款幫助女童，老闆娘接受《三立新聞網》詢問時則連忙婉拒網友的好意，強調她和老伴都有體力自己賺錢，只希望大家多多捧場買粥。

60歲的傅世輝經營「稻香粥品」，孫女六年前被診斷出心臟衰竭，去年開始赴台北台大兒童醫院等待心臟移植，女兒也在醫院照顧孫女，一家的經濟來源全靠女婿，看在兩老眼裡十分不捨，於是靠著賣一碗賺不到十塊錢的粥替孫女籌措醫療費。近日媒體訪問該店老闆娘，老闆娘除了不斷向來捧場的顧客道謝，也婉拒了網友想捐款的好意。

老闆娘說，一開始只是和熟客分享孫女的事，沒想到被對方熱心的放到網路上，並吸引許多客人前來捧場，對於有網友詢問能否捐款，老闆娘則盼透過媒體澄清，一家人經濟上沒有困難，因此不能接受也不會接受捐款，她們單純是想幫忙孫女支付醫藥費。

老闆娘表示：「我們都還有體力賺錢、工作，真的沒有要大家捐款，單純希望大家如果喜歡我們的東西、來跟我們買就開心了。」希望能用自己的力量補貼孫女的醫藥費，也呼籲想捐款的民眾將愛心分散給更多需要的人。