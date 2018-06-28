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搶錢搶權搶人…綠狠打黨產 這些也被整碗吃下

北市暑期打工聯合招募 507個工作機會現場錄取

2018-06-28 07:51聯合報 記者莊琇閔╱即時報導

暑假即將展開，許多學生準備投入暑期打工，台北市就業服務處「台北人力銀行」於29日下午1時至4時，在北市府中庭舉行暑期打工聯合招募活動。現場邀請5家知名廠商、提供507個工作機會，現場面試、現場錄取，計畫於暑期打工的學子可於當日到現場填寫履歷參加面試。

就服處指出，聯合招募活動邀請到紅豆食府餐飲集團、三商家購公司、福和生鮮農產、大潤發及六角國際公司等5家知名廠商，舉辦聯合徵才活動。將提供29種職類、507個工作機會，規模比去年相比，增加200多個職缺。

徵才項目除了傳統的門市、賣場服務人員、餐飲服務人員、收銀人員、外送員、內場人員外，還有機會到人資及採購部門工讀。時薪薪資140元起，平均月薪有2萬6千元，是優於基本工資的打工機會。

參與徵才業者表示，希望透過徵才，也培訓公司的儲備人才，表現良好者還有機會轉為正職。就服處鼓勵學生透過暑假打工，可提早體驗「做中學、學中做」的跨域學習，更可確立職涯發展的正確觀念，學習如何發揮團隊力量，累積工作經驗。

為因應畢業季求職需求，就服處後續也將再提供一連串徵才活動，7月16日在北市府中庭將舉辦家樂福中元節專案招募暑期工讀生徵才，提供150個工作機會。活動詳情及更多徵才活動訊息可至台北就業大補帖網站(https://www.okwork.taipei )查詢。

暑假將到來，不少學生會找暑假打工機會，賣場收銀員、餐飲人員都是選項。圖／報系資料...
暑假將到來，不少學生會找暑假打工機會，賣場收銀員、餐飲人員都是選項。圖／報系資料照
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打工徵才活動面試
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