新北藍海艦隊15漁船出海清海漂 廢棄漁具掛魚屍

2018-06-27 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市農業局、金山區漁會今天號召藍海艦隊15漁船，出海清除海漂垃圾並針對富基漁港進行淨港，100多名民眾熱情參與，一個上午就清出45公噸海洋垃圾。一艘延繩釣作業漁船，作業時勾到海底廢棄漁具，直接拉上船，漁網還掛有魚屍，載回漁港處理。

農業局長李玟表示，近年來海洋面臨著嚴重塑膠汙染與生物資源過度捕撈的問題，市府除定期巡護、清除海域覆網與放流種苗，亦將持續招募海洋防衛隊新成員加入，聚集有志民眾自主通報、清除沿岸廢棄物及海底覆網。

另外，市府也與海洋大學密切合作，邀請民眾擔任公民科學家，協助回報海漂垃圾數量、種類及地點等數據交予海洋大學分析，期望未來可作為政府或學術單位克服海洋垃圾威脅的重要參考依據。

新北市漁業處響應今年世界海洋日主題「預防塑料汙染，營造健康海洋」，6月規劃了一系列的「新北海洋月」宣導活動，分別與5區漁會及民眾攜手為本市海洋環境奉獻心力。從6月初開始，首場活動為6月2日於野柳淨灘，清除野柳漁港共計1公噸垃圾；20日在淡水漁人碼頭清除港區大型廢棄漁網具，一共清除廢棄漁網60公噸。