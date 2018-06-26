燕巢金山社區要把土埆厝蓋回來 高科大師生組營隊相挺

2018-06-26 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄燕巢金山社區繼發起手作步道行動後，這兩天在高雄科技大學師生協助下，也著手重建早年的土埆厝，重現老祖宗「自己的房子自己蓋」的精神。

位在著名烏山頂泥火山旁的燕巢金山社區，迄今保留多棟紅磚牆土埆屋，這些土埆厝就地取用泥火山裡的泥岩土做建材，蓋成的房子冬暖夏涼，號稱與自然一起「呼吸」。

在地耆老表示，早年資源不足，蓋房子是村子的大事，往往會全村動員「相放伴」（台語），這次你幫我蓋，下次我幫你蓋！金山里長林順輔說，這樣換工模式不需支付任何薪酬，套句現在流行的用語就是「協力造屋」。

金山社區要把年久失修的土埆厝蓋回來，增加生態觀光的亮點，讓鄰近大學看見了自己的社會責任，高科大於是利用教育部補助大學社會責任 (USR)活力水典寶SICA計畫的經費，順勢開辦2天1夜「泥火山自然建築工作營」，也邀請霧峰林家花園的修復設計師孫崇傑指導竹編牆技術，帶大家重溫往昔手作造屋的情境。

工作營吸引20名社區居民與20名高科大學生參與，大家學習調和泥、砂、粗糠的比例，再將土糰揉入稻草梗，置入土磚模具定型，經陰乾後再以生石灰堆疊。在大家細心編製下，竹編牆呈現出質樸優美的質地，讓成員好讚嘆。

不少參與的大學生都是第一次使用鋸子、鏟子與鐵槌，起初「卡卡的」很不順手，不過第一天仍完成超過40塊土磚與二片竹編牆，超出預期進度。