新北消防局推動企業共同防災 四大企業率先簽署備忘錄

2018-06-26 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市消防局推動企業防災專案，希望企業自主防災輔導、協助政府防災社區推動、防災士培訓、災害及重大突發災難事件物資捐贈及物資運補，及整合災前、災時（後）企業相關資源；今天局長黃德清與三新奧特萊斯股份有限公司（林口三井OUTLET）、南亞塑膠工業股份有限公司、新竹物流股份有限公司、台灣優衣庫有限公司簽署防災合作備忘錄。

消防局指出，為推動企業防災工作，今年初即召開推動說明會及拜訪多間企業商談合作，針對三新奧特萊斯股份有限公司及南亞塑膠工業股份有限公司樹林廠進行實地輔導，協助企業提升自主防災能力，同時也鼓勵企業參與鄰近社區防災活動，藉由平時與社區的交流互動，使企業與社區建立防災合作的共識與默契。

消防局長黃德清表示，希望透過企業防災專案的推動，實質提升企業防災力，並使企業、社區與政府三方合作深耕防災，讓新北市災害防救網更加完善。

今天黃德清、新北市社會局主任秘書吳淑芳與4間大型企業率先簽署防災合作備忘錄，出席者分別是三新奧特萊斯股份有限公司（林口三井OUTLET） 總經理涌井耕人總經理、南亞塑膠工業股份有限公司處長李志賢、新竹物流股份有限公司副營運長吳惠信、台灣優衣庫有限公司（Uniqlo）資深公關經理潘御琳。

吳淑芳表示，新北市因幅員廣闊，地理環境多樣及人口眾多等特性，對於災害及重大突發災難事件，需要更靈活、多面向的應變，希望藉由備忘錄簽署，借重企業專業，期能透過新竹物流的協助，提升災時物資募集調度管理及運補服務，透過台灣優衣褲公司的協助提供本市受災民眾更充足的衣物補給，多元化新北市災時物資的整合及調度。

消防局指出，為擴大企業防災推動，新北市政府鼓勵各區公所積極與企業進行防災合作交流，目前已有裕隆集團（新店區）、南亞塑膠工業股份有限公司林口廠（泰山區）、白金花園酒店（新店區）、藍天電腦股份有限公司（三重區）、宏正自動科技股份有限公司（汐止區）、中國砂輪企業股份有限公司（鶯歌區）、燿華電子股份有限公司（土城區）等7間企業與區公所簽署防災合作備忘錄。