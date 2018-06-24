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「羽您有約」球賽 北市家長聯合會總會長全到齊

2018-06-24 20:02中央社 台北24日電

台北市長柯文哲（中）上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會...
台北市長柯文哲（中）上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，並為比賽開球。 聯合報系記者胡經周／攝影
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全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽今天舉辦，有逾1700名選手參賽，包括來自北市國小、國中、高中、高職家長聯合會總會長全數到齊。

第五屆「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨臺北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，由中華全民羽球發展協會主辦。協會理事長吳宜倫指出，今天有1700多名選手參賽，包括100多位來自全台各地的校長與家長會長，還有老師、家長、志工、學生等，創下歷年紀錄。

吳宜倫曾任台北市國小學生家長會聯合會總會長，今天活動除了台北市長柯文哲，還有中國國民黨籍議員陳重文、陳炳甫、吳世正及民主進步黨籍議員洪健益等人出席。

吳宜倫說，羽球運動原本就很風行，但大部分是打得好的人在打，要鼓勵學生、家長、老師週末出來運動，其實不太容易；好不容易，經過多年推動，大家愈來愈喜歡。

她指出，希望透過柯文哲的帶動，「讓大家知道市長很支持教育、很支持體育」。高中家長聯合會總會長林育恬在現場還大喊：「我愛柯文哲市長」。

不過，吳宜倫表示，運動應該跟政治切割，今天的活動藍綠議員都有邀請，並不是特別表達支持柯文哲，是因為柯文哲是台北市的大家長，才邀他前來同樂。

柯文哲致詞說，今天的活動有4位議員參加，表示主辦單位一定相當有實力，而且4個家長聯合會都來幫忙，顯示吳宜倫應該跟大家關係很好；羽球運動很適合在台灣推廣，希望大家「要活就要動」，多多參與各類運動。

柯文哲

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