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長期推動發明教育 鄧鴻吉波蘭獲獎

2018-06-24 13:28聯合報 記者黃寅╱即時報導

發明老師鄧鴻吉最近在波蘭獲頒「國際發明卓越領袖獎」表彰他長期從事發明而且持續義務推廣發明教育。

據了解，國際發明卓越領袖獎（International Contest--Leader Of Innovation）從2001年舉辦至今已第16屆，他是至今唯一得獎的華人。

鄧鴻吉特別感謝此次由世界發明智慧財產聯盟總會WIIPA的推薦，而大會也十分尊重地在會場上豎立起中華民國的國旗，讓他從代表波蘭副總理頒獎的波蘭專利局長手中接過這個獎項時感覺備感光榮。

該獎項評比分為科技、產品、機構、團體、企業、公益、管理者、企業家、個人、女性發明家、青年發明家等10個類別，每個類別每年僅有1位發明家能獲此殊榮。

但因評選嚴格，此次除了鄧鴻吉獲得科技類的領袖發明家獎，另只有兩位得獎人，分別是1位得到女性類發明家獎的泰國女子，以及另名得到企業類發明家的杜拜企業家，其餘7項均從缺。

鄧鴻吉長期從事發明，曾多次拿下德國紐倫堡世界發明獎以及「終生成就獎」個人擁有超過400項發明專利，而且他也長期從事發明教育，除了經常在兩岸義務演講，還常自掏腰包資助清寒學生參加國際發明展，打開學生們的視野。

發明老師鄧鴻吉在波蘭由波蘭專利局長（右）手中接過「國際發明卓越領袖獎」。圖／鄧鴻...
發明老師鄧鴻吉在波蘭由波蘭專利局長（右）手中接過「國際發明卓越領袖獎」。圖／鄧鴻吉提供
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發明老師鄧鴻吉在波蘭獲頒「國際發明卓越領袖獎」他高興地舉起雙手歡呼。圖／鄧鴻吉提...
發明老師鄧鴻吉在波蘭獲頒「國際發明卓越領袖獎」他高興地舉起雙手歡呼。圖／鄧鴻吉提供
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發明老師鄧鴻吉在波蘭獲頒「國際發明卓越領袖獎」特別在大會豎立的中華民國的國旗前留...
發明老師鄧鴻吉在波蘭獲頒「國際發明卓越領袖獎」特別在大會豎立的中華民國的國旗前留影。圖／鄧鴻吉提供
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