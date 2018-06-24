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影／柯文哲出席「羽您有約」 大跳海草舞

2018-06-24 11:28聯合報系攝影中心 記者胡經周╱即時報導

台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，並與大家一起跳海草舞，隨後也與現場出席者一起為比賽開球。

台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會...
台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，並與大家一起跳海草舞。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會...
台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，接受媒體訪問。記者胡經周／攝影
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台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會...
台北市長柯文哲上午出席「羽您有約」全國教育人員羽球邀請賽暨台北市學生家長會聯合會羽球邀請賽，並為比賽開球。記者胡經周／攝影
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柯文哲

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