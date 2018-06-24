微縮模型神人、樂高達人...9大神之手作品一次看夠

2018-06-24 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



為了讓台北市民了解更多的勞工技藝，北市勞動局即日起至25日於華山1914文化創意園區西一館，首創舉辦「台北勞工技藝博覽會」，集合多位曾獲國際冠軍的職人作品展出。活動中首度將榮獲各式世界冠軍的翻糖蛋糕作品共同展出，11款栩栩如生的精彩作品，讓民眾一飽眼福。

勞動局長賴香伶表示，斜槓時代來臨，越來越多人擁有不只一種職能技藝，若能整合運用自身資源與管道，結合愛好與生活，可發展多元適性的職涯。希望藉由辦理一個專屬勞工，也是全國第一個以多元展現勞工技藝的博覽會，讓民眾看見職場更多的可能性，透過這些職人的例子，也創造屬於自己的一條路。

台北勞工技藝博覽會邀請到全台最強的9位大師作品，包括微縮模型神人鄭鴻展、樂高達人大黑白、3D列印與智慧機器人創客凌成傑、漆工藝頂峰王賢民、木雕神之手黃紗榮、現代刺繡藝術黃莉莉、金工藝職人林國信、電影手繪看板師謝森山及活字排版師林金仁。

另外，還有精采的4類世界冠軍作品，包括世界甜點冠軍楊嘉明、世界果雕冠軍柯明宗、世界氣球藝術冠軍何坤龍。

除了職人作品展示外，活動期間也規畫刺繡、魯班鎖、造型氣球等多場勞動實作體驗。還有特技花式調酒、舞蹈等職人技藝現場表演，以及播放「高年級實習生」、「白日夢冒險王」等熱門勞工電影。