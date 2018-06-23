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姚文智造勢晚會 陳菊壓軸演說

2018-06-23 21:43聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

民進黨台北市長參選人姚文智「623 首都大步走 國家向前行造勢晚會」，由總統府祕書長陳菊壓軸演說，拉著姚文智的手，懇求選民支持。

民進黨台北市長參選人姚文智「623 首都大步走 國家向前行造勢晚會」，由總統府祕...
民進黨台北市長參選人姚文智「623 首都大步走 國家向前行造勢晚會」，由總統府祕書長陳菊壓軸演說，拉著姚文智的手，懇求選民支持。記者林俊良／攝影
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民進黨台北市長參選人姚文智「623 首都大步走 國家向前行造勢晚會」，由總統府祕...
民進黨台北市長參選人姚文智「623 首都大步走 國家向前行造勢晚會」，由總統府祕書長陳菊壓軸演說，拉著姚文智的手，懇求選民支持。記者林俊良／攝影
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姚文智民進黨陳菊2018台北市選舉九合一選舉

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