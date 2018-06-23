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姚辦質疑貸款消失？柯妻陳佩琪公布還款明細

2018-06-23 19:50聯合報 記者楊正海╱即時報導

民進黨市長參選人姚文智今晚即將舉辦的「首都大步走、國家向前行」晚會，柯文哲市長批評是花大錢辦活動。對此，台北市議員阮昭雄表示，柯市長才是花市民的錢進行統戰不手軟，並要求柯市長先說清楚講明白房貸3000萬為何憑空消失後後再來檢視別人。柯妻陳佩琪則是在臉書回擊，公布她還款明細。

陳佩琪說，她與先生99年底以6500萬買了現住的信義路二段的房子，初始跟銀行借貸3500萬房貸，100年1月跟公婆借了1000萬付銀行房貸，故100年初銀行房貸剩2500萬元。向公婆借的1000萬房貸在103年信義行政中心登記參選時和104年3月24日向監察院申報財產時均有紀錄其中。

陳佩琪指出，和柯市長的所有收入與繳稅憑據在103年9月全拿到競選總部公布，後來資料不知流落何方（最近常為這事和先生爭執，先生說勝選當晚大家都很高興，沒人管這個，後來整批資料都不見了）但我可以向國稅局申請簡易收入證明，現有資料是多留的一份底。

陳佩琪指出，100年夫妻收入約809萬，101年約870萬， 102年約850萬(資料要再申請)，103年約520萬(先生2月中離開台大醫院)，(104年735萬)，從100年初的2500萬房貸，到103年9月21日向信義行政中心申報財產，除欠公婆1000萬明載其上外，尚欠銀行381萬。陳佩琪說，夫妻100、 101、 102、 103總共收入約3049萬，103年9月21日前，還了2119萬房貸。

陳佩琪說，100年3月17日她在台大醫院因肺腺癌切除五分之一的肺葉，面對致死率最高的癌症， 當時極度恐慌，不知能否度過5年存活期，心裡一直有個念頭，就是她不能債留先生和小孩，所以這四年來，每當累積一筆收入，就去銀行寫還款單，直到現在她留有每一次從本人和先生帳戶轉到銀行貸款帳戶的存根。

陳佩琪表示，先生要競選公職，理當公布自己的收入與支出， 她很贊同他不辦大型造勢活動的理念，柯說辦這種活動很燒錢，但有人有錢辦，活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。今天寫這篇是回應姚辦發言人的質疑。

柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
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柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
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柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
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柯文哲妻子陳佩琪醫師。圖／取自陳佩琪臉書
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柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
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柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
柯妻陳佩琪公布還款明細。圖／取自陳佩琪臉書
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陳佩琪姚文智2018台北市選舉九合一選舉柯文哲

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