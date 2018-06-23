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新北市立圖書館推出消暑閱讀大餐

2018-06-23 07:52聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

暑假即將到來！新北市立圖書館推出消暑閱讀活動「悅讀一夏，輕鬆Fun暑假」，邀請家長與小朋友在炎炎夏日一起來做手工書以及參與親子閱讀等活動，且參與活動都將獲得一本閱讀護照，只要在活動期間借閱100本書籍，就可以兌換精美禮物；參加閱讀心得比賽，也有機會獲得500元至6000元的獎金。

今年由新北市立圖書館和財團法人林堉琪先生紀念基金會、及財團法人新北市三重區先嗇宮共同舉辦活動，以「動手玩書」手工書創作為主題。

新北市立圖書館館長王錦華表示，除了「悅讀一夏，輕鬆Fun暑假」活動外，暑假期間，全市29區圖書分館也有超過上百場各具特色的閱讀活動，其中包括親子閱讀活動、樂學講座、藝文饗宴、童話故事屋、歡樂電影院、以及科學、語文、手作DIY等才藝課程，甚至也為家長及小朋友準備暑期閱讀書單近兩百本書，要帶給大家滿滿的好書、好活動。

王錦華還說，每位參與「悅讀一夏，輕鬆Fun暑假」活動的學童，都可獲得一本閱讀護照，活動期間借閱100本書籍，就可兌換精美禮物，且參加閱讀心得比賽前三名及優選五名，還可獲得500元至6000元不等的獎金，第一名的作品更是會刊登於國語日報、國語日報週刊及中學生報上，相關活動可到新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw）。

手工書達人王淑芬老師(右)教學童製作屬於自己的創意閱讀手工。圖／新北市立圖書館提...
手工書達人王淑芬老師(右)教學童製作屬於自己的創意閱讀手工。圖／新北市立圖書館提供
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新北市立圖書館推出活動，學童可以自己製作的手工書閱讀護照。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館推出活動，學童可以自己製作的手工書閱讀護照。圖／新北市立圖書館提供
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