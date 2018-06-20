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擺脫1％魔咒 新北搶下6座13億停車場前瞻預算

2018-06-20 20:31聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

揚眉吐氣？新北市爭取中央前瞻補助不順，日前新北市長朱立倫更嘲「從0變1％」，不過今天交通部公路總局發文，核過補助新北市6座停車場，共13億，是第一階段針對大眾運輸轉乘、觀光遊憩補助中，公布名單4縣市中最多。

雙北停車位一位難求，新北的板橋、中永和和重新區等更「不輸」北市；交通部公路總局辦理「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」工程案經費補助，是競爭型補助，第一階段針對大眾運輸轉乘、觀光遊憩補助，總共補助19案，合計約30億元。

4縣市獲補助，包含新北市6案、13億；台中市8案、10億；新竹縣3案、4億；台北市2案、2.5億。

新北包括音樂公園、忠孝國中、新埔國小、佳和公園、光榮國小、金山立體停車場；台中市豐原轉運站、台中大車站、舊社（北屯）、益民國小、潭興、正心、台中一中和東榮；新竹縣包括竹東鎮仁愛停2停車場、竹北市停13停車場和寶山國中；台北市東湖和公1公園附建地下停車場。

新北市交通局表示，新北複審總共申請8案，希望補助20.87億，第二階段人口密集區，新北市也會持續提案。立委江永昌則說，都會中有很多停車問題，地方經費不夠，希望中央能幫忙。以新北市中和為例，比板橋嚴重，原不在新北市交通局計畫，不過由交通局先平面整地，順利在前瞻獲補助。

今天交通部公路總局發文，公布獲選「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」的4...
今天交通部公路總局發文，公布獲選「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」的4縣市。報系資料照、記者吳淑君／攝影
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停車場朱立倫

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