想飛劇場來嘉演出 慢飛天使讓人感動

2018-06-20 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



新象創作劇團及慢飛天使組成的新心劇團，克服身心障礙，訓練過程比一般孩子加倍艱辛，但成果令人驚艷。這群慢飛天使取得台北市、雙北市街頭藝人證照，演出相當激勵人心，讓人看見早療孩子的希望，是最棒的生命教育，下月21日受邀到嘉義市文化中心演出雜技兒童劇《想飛》，這也是孩子們首度到南台灣演出，期待南部支持者能以行動相挺。

新象創作劇團團長、雜技編導王光華說，這是一場關於愛的演出，呈現慢飛天使想要振翅高飛的故事，透過馬戲特技、高空、舞蹈、魔術等技藝，展現讓人讚嘆的潛能。

每一位慢飛天使都有不同的生命故事。11歲女童子沂罹患罕見疾病、第六對染色體異常，骨骼、心智等發展比同齡孩子遲緩，王光華對子沂的訓練從單輪車開始，再進階練雜技等，訓練過程不下千次，挫折不斷，互動2年半，培養出兩人絕佳的默契。

「子沂，我們來站高高」子沂站在團長王光華的肩膀上、手上，每周練習2次，一次90分鐘，起初壓力大到回家後大哭，但愈練愈有成就感，和團長的默契、互信沒話說，也享受成為舞台上的掌聲與注目禮。

17歲唐寶寶煒崴的肌肉較無力，練習單輪車進步緩慢，一點一滴進步，如今踩在高度2米5的高腳單輪車，神色自若，自信看得見。

22歲的毛毛是發展遲緩孩子，也是團隊中的小隊長，毛毛表演慾強，很享受被注目的成就感，他話不多，但一上台，神情、動作都相當放得開，讓人看見他不凡的潛力。