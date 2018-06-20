明道中學國際部 獲得國際文憑組織認證

2018-06-20 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市明道中學的國際部課程最近獲得國際文憑組織(International Baccalaureate Organization, 簡稱IBO)認證為IB World Schoo。校長汪大久認為，這說明國際部課程與國際接軌，且IB課程也將正向影響明道其他學制課程的發展。

明道中學是自2015年申請加入國際文憑組織，並在3年的顧問期間，積極完成師資培訓及課程研習，去年得到顧問訪視認可。去年起，又經過一年的精進與修正，在2018年5月份進行認證訪視，並且在6月份終於通過認證，正式加入國際文憑組織，與世界上一流的國際學校共同為教育精進、改革及創新。

汪大久說，全國教育主管機關，包含台中市，也正積極研究發展IB課程的可行模式，明道師生的努力讓明道教育更上一層樓之餘，也願意分享國際教育經驗，協助全國教育夥伴推廣國際文憑課程，造福更多學子，讓台灣快速跟上這個近年在全世界，尤其是亞洲，快速成長的全球教育趨勢。

有鑑於此，明道團隊已經跟台師大正在進行的IBEC師資培訓計畫簽訂合作備忘，希望經過專業培訓的IB教師可以在學校實習，增強實務經驗，讓台灣IB師資培育作為未來發展IB國際文憑課程的後盾。

國際部主任文義豪強調，目前世界上國際文憑組織認證的學校有5162所，包含美國1936所、加拿大390所、澳洲191所、英國142所、中國132所、德國84所、香港60所、日本58所及新加坡33所...等，可見IB國際文憑課程已經成為全球教育先驅國家的重要指標！