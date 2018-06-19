他休學扛家計、復學考台大 獲總統教育獎

2018-06-19 23:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



桃園陽明高中高三生簡國洋，因父親久病、母親罹癌，又有癲癇發病的妹妹需要照顧，讓他高二毅然決然休學打工分擔家計，但工作一年多讓他深感薪資微薄無法改變現狀，重回校園努力向學，今年順利考上台大物理治療系，更獲選總統教育獎；他說，「未來要成為家庭支柱」。

簡國洋父親因長年酗酒且重病無法工作，母親也在他小學五年級確診罹癌，自幼家庭經濟與照料他和兩個妹妹，都是靠體弱多病祖母、罹癌母親打零工支撐，當他就讀高中時，妹妹也因癲癇需要照顧，讓他決定休學打工。

他說，在他升上高中時，爸媽病情加重，父親生活無法自理、奶奶年事已高，母親又因罹癌經常請假往返醫院治療被老闆資遣，房租一度繳不出來快要流落街頭，加上小妹癲癇復發，使得他決心不讀書去工作。

但一年來在手機行、加油站、百貨公司等地方工作，體悟到薪資微薄、也沒專業能力，是無法好好支撐家庭，因此重拾課業努力念書；返回校園的簡國洋，不僅考取全校前三名，更透過台大「希望入學」錄取物理治療系。

「克服過去，就是一種成長」簡國洋表示，挫折接踵而來讓他一開始也常常抱怨，為什麼會遇到各種難題，後來他在課餘時間擔任弱勢團體志工，也到校內護理室幫忙，受到護士阿姨的鼓勵，讓他慢慢轉念，認為遇到事情要面對，若總是埋怨，問題並不會解決，只要有心相信都能迎刃而解。