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龍舟比賽奪旗後竟龍頭斷 民俗專家：恐為兇兆

2018-06-19 10:42聯合新聞網 綜合報導

新北市議長盃龍舟賽，發生奪旗手奪旗後龍頭斷裂，連人帶龍頭一同「投江」的意外。圖擷...
新北市議長盃龍舟賽，發生奪旗手奪旗後龍頭斷裂，連人帶龍頭一同「投江」的意外。圖擷自 dun.com 聯合新聞網粉絲團
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端午節習俗要吃粽子划龍舟，新北市議長盃龍舟賽17日在蘆洲微風運河舉行初賽時，卻發生奪旗手奪旗後連人帶龍頭一起「投江」的烏龍意外，看到影片的民眾紛紛表示這就是「粽子吃太多」的下場。

新北市議長盃龍舟賽今年共用96支隊伍參加，大家都想爭奪總額高達200萬的獎金。民眾拍下龍舟競賽的影片PO上爆料公社，影片中可以看出，第一、二支隊伍奪旗後，緊追在後的第三支隊伍仍奮力向前划，奪旗手趴在龍頭上伸長了身體想要早一點拿下旗幟。在他奪旗之後沒多久，龍頭就斷裂連同奪旗手一起掉入運河中。

網友們看了影片後表示「扮演屈原嗎？投江了」、稱讚奪旗手賣命演出無奈「龍頭變水龍頭」，有人笑稱龍舟的品質不太好「這應該是淘寶買的」，還應景的回應「肉粽叫你不要吃那麼多，你看吧！」。奪旗手落水的瞬間整條船上的隊友們似乎都跟著傻眼，也讓網友笑稱「正所謂群龍無首」。一旁待命的救難隊在龍頭落水後不久，就駕著橡皮艇前往將奪旗手救起。雖然很多人都稱這場比賽「很精彩」「有彩蛋」，只可惜把龍頭划斷了的隊伍無法列入名次，只能等待明年「選出新龍頭」之後再來挑戰了。

針對龍頭斷裂是否代表著「兇兆」，據三立新聞報導，民俗專家蔡滕認為龍舟是祥獸，斷頭恐怕是不祥之兆，「擁有神獸的單位或主人需特別注意最近可能會破財，要特別小心健康、犯血光」。

端午節龍舟賽划龍舟

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