正聲連續14年辦公益演唱會 端午佳節歌聲悠揚

2018-06-18 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



端午連假,正聲廣播公司16日在國父紀念館舉辦「我為你歌唱 璀璨聲動」演唱會,邀集多位實力歌手齊聚一堂獻唱經典好歌,吸引二千多位民眾前往觀賞,這也是正聲第14年舉辦公益演唱會。

前晚節目由張翰揚及黃薰葳擔任主持人,兩人從大型LED出現,將彩排影片連接到現場舞台,從銀幕穿越到幕前,由廣播裡走到舞台上,象徵著廣播已經超越廣播,融合了更多媒體元素。

為了讓觀眾聽得過癮,正聲請來群星會的紀露霞,我為你歌唱的吳靜嫻,到校園民歌代表羅吉鎮、周治平,去年嫁為人婦的坣娜,洋溢幸福的新手媽媽林姿吟,到新生代淚崩歌后亦帆,首首好歌讓觀眾聽得如癡如醉。