蘇貞昌：只有一個人可以叫我閉嘴

2018-06-16 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，他幽默的說只有一個人可以叫他閉嘴、張開嘴，那個人就是牙醫師。

蘇貞昌說他在當縣長的時候，牙醫師公會給他很大力的幫忙，像是建議他從國小推廣含氟漱口水、含氟潄口碇，以及在國小學童的成年禮中準備了牙刷、牙膏、牙線、含氟漱口水和含氟錠，也因此讓台北縣的國小學童蛀牙比例大大的降低。