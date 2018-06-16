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蘇貞昌：只有一個人可以叫我閉嘴

2018-06-16 20:33聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，他幽默的說只有一個人可以叫他閉嘴、張開嘴，那個人就是牙醫師。

蘇貞昌說他在當縣長的時候，牙醫師公會給他很大力的幫忙，像是建議他從國小推廣含氟漱口水、含氟潄口碇，以及在國小學童的成年禮中準備了牙刷、牙膏、牙線、含氟漱口水和含氟錠，也因此讓台北縣的國小學童蛀牙比例大大的降低。

蘇貞昌更是提到以前牙醫師的社會地位不高，密醫比正式牙科醫師來得多，但近年來由於牙醫師的自立自強，以及公會的努力，牙醫師的社會地位已不可言喻。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，爭取支持。記者陳珮琦...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，爭取支持。記者陳珮琦／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，爭取支持。記者陳珮琦...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間參加新北市牙醫師公會聯誼餐會，爭取支持。記者陳珮琦／攝影
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醫師牙醫蘇貞昌
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