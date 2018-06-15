新莊愛心天使站成立 自閉青年就業路

2018-06-15 22:09 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



新莊區遠東動力企業總部的「愛心天使站」，藉讓自閉青年有就業機會，新莊區長李政勳為星兒打氣，以實際行動支持。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 為幫助自閉症青年就業，新北市自閉症服務協進會募集一輛胖卡車，改裝成為STARFFEE行動咖啡餐車，並開到新莊區遠東動力企業總部的「愛心天使站」，藉讓自閉青年有就業機會，新莊區長李政勳為星兒打氣，並將再媒合其他合適地點讓行動咖啡餐車進駐，以實際行動支持。

位於三重的新北市自閉症服務協進會，在臺銀人壽一群愛心志工的協助下，研發「STARFFEE星兒慢啡天使」耳掛式咖啡禮盒，經過一年多努力，在凌特國際股份有限公司、三重仁馨診所、證券櫃檯買賣中心及各界愛心單位協助下已募集到一輛胖卡車，改裝成為STARFFEE行動咖啡餐車。

新北市自閉症協會總幹事張雅玲指出，讓自閉症青年更多契機走入人群，邁向就業的里程碑，也可讓經濟有困境的家長可以帶著自閉症青年開著咖啡餐車販賣現煮咖啡，增加收入的管道。

凌特公司總經理王輔民表示，自5年前開始接觸新北市自閉症服務協進會，公司員工組成的志工隊常會到蘆洲星悅小站陪伴星兒，這次成立「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，贊助價值20萬元的研磨咖啡器具等設備，更邀行動咖啡車進場，希望轉知訊息給大樓其他公司共襄盛舉。

新莊區長李政勳等人到場為星兒打氣表示，將再媒合其他合適地點讓行動咖啡餐車進駐，以實際行動支持。

這次讓行動咖啡餐車進駐遠東動力企業總部，並由自閉症孩子現場煮咖啡供各公司愛心大眾購買，因著凌特國際股份有限公司愛心呼籲，獲得社區主委持支持，該社區也成為STARFFEE行動咖啡餐車愛心天使站的第一站！

自閉症協會總幹事張雅玲表示，將進行第二階段徵召更多的『愛心天使站』，呼籲愛心企業或單位能踴躍認養時段（可在一周時間中選擇合適的時段不須每天），提供場所讓自閉症家長能開著咖啡餐車進駐到愛心天使站，讓星兒可以將一杯杯熱騰騰咖啡傳遞給社會上廣大愛心人士，這對星兒的就業路，無疑是跨出了一大步。