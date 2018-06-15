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穆斯林齋戒月結束 北市17日辦嘉年華

2018-06-15 16:44中央社 台北15日電

近一個月的伊斯蘭教齋戒月結束，數千名穆斯林今天齊聚台北清真寺與台北車站前的台北行旅廣場，舉行開齋節會禮，北市府17日也將舉辦「穆斯林嘉年華」，邀請穆斯林朋友同樂。

上午6時，台北行旅廣場就聚集大批印尼穆斯林參與開齋節會禮，台北市副市長陳景峻也到場致意。

陳景峻說，由衷感謝所有為台灣、為台北這些家庭付出的穆斯林朋友。近年來台北市政府積極提倡穆斯林友善環境，包括設置更多朝拜空間及餐廳認證，並針對穆斯林喜歡的旅遊型態包裝旅遊行程，希望大家更喜歡台北，把台北當成第二個家。

駐台北印尼經濟貿易代表處代表羅伯特（RobertJames Bintaryo）表示，感謝台北市政府協助舉辦開齋會禮，讓穆斯林在台灣也能慶祝開齋，勉勵大家一起愛護台灣，把這裡當成第二個家鄉守護。

台北清真寺上午也舉行開齋節會禮，由教長趙錫麟舉行專題演講，台北市政府觀光傳播局也準備清真點心，供現場穆斯林享用。

台北市政府副祕書長陳志銘也出席清真寺活動，祝賀穆斯林開齋節快樂，並邀請民眾參加17日於大安森林公園登場的「台北開齋節暨穆斯林嘉年華」。

觀傳局已連續3年舉辦開齋節暨穆斯林嘉年華，每年都吸引眾多穆斯林參加；今年除了邀請擁有「印尼五月天」之稱的樂團Ungu主唱巴夏（Pasha）來台演唱，現場還有清真市集、伊斯蘭文化體驗和摸彩活動。

陳志銘說，期待透過開齋活動，讓在台北工作的穆斯林有回家的感覺，並且讓更多市民了解穆斯林文化。

圖為穆斯林幼童在清真寺。 中央社
圖為穆斯林幼童在清真寺。 中央社
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穆斯林印尼清真寺

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