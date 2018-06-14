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國道路線交叉回堵 汐止里長怨走路比較快

2018-06-14 20:45觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止橫科地區一到假日，卻因有國道一號、三號及北宜高交叉回堵嚴重，車子根本上不去，...
汐止橫科地區一到假日，卻因有國道一號、三號及北宜高交叉回堵嚴重，車子根本上不去，里長抱怨，用走的還比較快 圖／觀天下有線電視提供
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汐止橫科地區有匝道上高速公路很方便，不過，一到假日，卻因為國道三號及北宜高交叉回堵嚴重，車子根本上不去，里長抱怨，用走的還比較快，所以，今(14)日下午立委黃國昌服務處就邀請相關單位人員現場會勘，要求研討出解決方案。

立委黃國昌國會助理賴嘉倫指出，國道三號高速公路南港(橫科)交流道緊臨汐止橫科及台北南港，是當地交通要道，只是高公局之前將雙線行車改為單線，造成當地交通嚴重回堵，民怨四起，所以，也特地辦這次的會勘，要了解改善可行措施和時程。

在國道三號及國道五號交叉處車流量大，只是因為三條線在這個地方匯流，有國三轉國五，也有國三要轉進主線道，只見車陣中鑽來鑽去真的危險，也造成國道上的車流一路回堵不平面道路，橫科路上，改善後，效果似乎還是有限，當天的協調會上，當地三位里長都不是很滿意。

橫科里長詹清山表示，自從南港交流道從兩線改為一線道後，回堵情況更嚴重，現在國道三號及五號匝道匯流處一路回堵到橫科路，造成橫科地區的車子根本上不去，尤其假日走國五到宜蘭車輛爆增，回堵更嚴重，直批用走的還比較快，認為根本解決辦法，除了拉高速線，另外，就是走高架。

福山里長謝志中也說，回堵真的很嚴重，接到很多里民抱怨，國道上三條線交叉匯集就是最大的問題，再加上國道五管制，也造成行車速度變慢，而宜興里長陳清溪則指出，認為最根本的方法還是做一條高架，減少車流交會。

國會助理賴嘉倫表示，高公局人員用改善前後畫面比對，雖然，從五月底改善，不過，認為根本沒效果，不應該頭痛醫頭腳痛醫腳，會勘請高公局回去能夠治本的改善方法，改善橫科地區下班時間、假日平面道路雍塞，也上不了高速公路的問題。

國道高速公路黃國昌

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