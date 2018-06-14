淡水回收場大火 宛如黑龍衝天民眾驚

2018-06-14 20:46 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水區寰宇資源回收堆積場發生火警，濃濃黑煙宛如黑色巨龍般直衝天際，民眾相當驚慌，所幸無人傷亡。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 淡水區淡金路四段旁寰宇資源回收堆積場，今(14)日上午9點多發生火警，濃濃黑煙宛如黑色巨龍般直衝天際，新北市消防局獲報後，立刻動員大批人車前往現場灌救，由於風勢相當強，延燒面積近400坪，所幸回收廠人員都向外逃生，並沒有人員傷亡。

寰宇資源回收堆積場發生火警，濃濃黑煙宛如黑色巨龍般直衝天際，從數公里遠就可以清楚看到，由於回收場全都是堆放回收的保特瓶，因此周遭更飄散出一股塑膠燃燒的刺鼻臭味。

回收場業者說，這一座回收場，佔地有兩千坪，不明原因，突然在回收成堆的保特瓶磚發現火苗，因此他們也立即拿滅火器試圖滅火，同時也通報消防隊。

新北市消防局獲報後，立刻動員大批人車前往現場灌救，但由於今天風勢相當強，從原本燒面積約50坪，迅速擴大到將近400坪。

新北消防局第三大隊長黃弟勝表示，由於現場堆放大量回收物，加上有兩座倉庫悶燒，消防人員最初僅能設法防止火勢擴大，新北消防局共出動，包括淡水、三芝消防分隊等25個單位，30多部消防車，及上百名消防弟兄搶救，終於在兩多小時後控制火勢，而這場火災，回收廠人員在第一時間都向外逃生，並沒有人員傷亡，至於詳細起火原因，仍待消防局調查釐清。