新莊文武大眾爺聖誕 暗訪日繞境保平安

2018-06-14 20:46 觀天下 記者林正傑／新莊採訪



新莊地舉行文武大眾爺聖誕活動，由於是新莊年度重要宗教盛事五一大拜拜，湧入大批的信眾前往祝壽。 圖／永佳樂有線電視提供 分享 facebook 新莊地藏庵今(14)日舉行文武大眾爺聖誕活動，由於是新莊年度重要宗教盛事五一大拜拜，湧入大批的信眾前往祝壽，市長朱立倫也來參加祝壽典禮，而前晚暗訪日也由市議會議長蔣根煌領軍遶境市區，文武大眾爺帶領官將首，為地方祈福保平安。

市長朱立倫說，本身就是地藏庵非常虔誠的信眾，今天來到這邊，不僅向地藏王菩薩參拜，也向文武大眾爺祝壽，他相信地藏王菩薩跟文武大眾爺一定會保佑所有民眾平安順利，健康快樂，風調雨順，國泰民安。

地藏庵主委林俊德指出，今天信眾來到這邊向文武大眾爺祝壽，相信文武大眾爺會庇佑大家闔家平安，萬事如意。

每年的五一大拜拜的重頭戲之一就是繞境新莊，當天文武大眾爺會出巡，前晚還會進行暗訪，新北市議長蔣根煌特別到場參加。

議長蔣根煌說，特別和市議員、里長跟著大眾爺一起繞境，相信神明會保佑新北市風調雨順，國泰民安，尤其是大眾爺神威顯赫，不管是分局查案還是生病民眾來到地藏庵祈求，都非常靈驗。

市議員陳科名指出，地藏庵文武大眾爺這樣的繞境習俗已流傳260幾年，凡是來參與的信眾，大家都會身體健康，事事如意。

慶祝文武大眾爺聖誕，地藏庵遵循傳統，照例在繞境前都會先進行官將首喊班儀式，再由文武大眾爺帶領官將首，眾多陣頭信眾繞境新莊，為地方祈福保平安。