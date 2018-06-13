長頸鹿確定掰掰了 木柵焚化廠新版煙囪出爐

2018-06-13 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲今在臉書上宣布台灣藍鵲將取代長頸鹿。 圖擷自 柯文哲臉書 分享 facebook 木柵長頸鹿煙囪鄰近台北市動物園，是全長高達150公尺、底層直徑15公尺、上層直徑12.9公尺的巨型煙囪，上頭的卡通長頸鹿圖案多年下來一直是台北市的著名地標，無論是搭乘文湖線捷運、行車在鄰近路上等，數年下來皆陪伴民眾往返台北，但近期卻突然消失，讓不少網友大喊「還我長頸鹿」。

而今台北市長柯文哲也正式宣布長頸鹿「退休」了，接下來將由台北市市鳥「台灣藍鵲」上場繼續陪伴民眾上下班。

柯文哲今在臉書上發文表示，木柵焚化廠煙囪上的長頸鹿已經豎立24年了，很多人還以為那是動物園的地標。不過，長年的風吹日曬，長頸鹿的圖案已經斑駁掉漆。焚化爐使用了一段時間，市民對空汙的標準也不斷提高，焚化廠的設備也需要整修升級。

柯文哲表示，這次整修，包括廢氣處理系統、電力電氣設備升級，不只廢氣排放濃度下降，還可以增加廢熱發電，增加年售電600萬度，並且恢復垃圾處理能力到每天一千公噸以上。同時，煙囪也會換上全新的塗裝，是更具台北生態意象的台灣藍鵲、榕樹、杜鵑花，而且是台灣在地畫家的著作，跟過去相比，更能融入木柵周遭的生態景觀。

柯文哲文末表示，感謝長頸鹿煙囪24年來為處理台北市垃圾的付出，也期待今年10月新煙囪的出現。

台北市環保局木柵焚化廠廠長梁宏郎表示，長頸鹿煙囪已經有20多年歷史了，當時因為鄰近的動物園剛開始沒多久，因此為將煙囪帶入動物園意象才會在煙囪外部化上長頸鹿。不過煙囪矗立多年下來，外層的水泥油漆已經斑駁、剝落，近期北市環保局針對木柵焚化廠有整體性整修工程，而煙囪的整修也是其中一項。