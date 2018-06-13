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五股德音廣場變身成功 立委誇五股第一名

2018-06-13 19:00觀天下 記者胡宇軒／五股報導

立委林淑芬(右)誇德音休閒廣場是五股區20個里中，無論是社區公共空間及公園綠地環...
立委林淑芬(右)誇德音休閒廣場是五股區20個里中，無論是社區公共空間及公園綠地環境，都可謂是第一名。 圖／永佳樂有線電視提供
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五股區德音廣場原是荒廢營區，荒草蔓延、環境髒亂，經德音里長洪金龍不斷的爭取下，終於成為有步道、綠地、兒童遊憩及體健設施等多功能型休憩環境，立法委員林淑芬會勘後，更誇德音廣場是五股區第一名，讓里長洪金龍相當高興。

五股里長聯誼會會長，也是當地德音里長洪金龍及公所人員陪同下，立法委員林淑芬視察位於蓬萊路上的德音休閒廣場，實地瞭解公園內的各項設施完成後狀況，是否符合或有不足的地方。

立委林淑芬表示：因應地方需求，在洪金龍里長的建議下，她都會全力協助爭取，德音休閒廣場是五股區20個里中，無論是社區公共空間及公園綠地環境，都可謂是第一名。

洪金龍里長指出，這裡原本是座荒廢的營區，荒草蔓延、環境髒亂，給民眾觀感不佳，經他向市議員宋明宗提議後，在前立委吳育昇及宋議員的協助下，向軍方取得同意書，再由市府以新北綠家園方案興建，才有如今的公園綠地空間。

立委林淑芬指出，廣場旁的中油油庫口，給人觀感是個嫌惡設施，這次展現敦親睦鄰回饋地方，提供經費300多萬元，讓公園內能夠興建更多更好的設施，供民眾使用。

德音休閒廣場，除了擁有步道、綠地、兒童遊憩及體健設施外，近來更新設了看台、遮陽棚、溜冰場及羽球場，多功能型的休憩環境，歡迎民眾多加利用，也請共同維護環境衛生及公共設施。

林淑芬吳育昇中油

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