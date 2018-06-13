影／「你要不要選總統？」 朱立倫的回答讓學生報以掌聲

2018-06-13 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市長朱立倫今天下午到瑞芳高工，參加由新北市青年事務委員會主辦的青年校園講堂，朱立倫走到學生群中與學生對話，學生大哉問，有學生直接問「你要不要選總統」、「你的未來？」。朱立倫回答「未來要不要選總統，目前還沒想這個問題，但明天會更好，因為我要靠你們」，他的妙答獲得學生熱烈掌聲。

朱立倫下午3點，以「科技改變世界」為題，與瑞工學生面對面探討現今最夯的智慧科技，以及智慧生活對新北市未來發展的想像。參與座談的還有瑞德感知科技創辦人兼總經理林筱玫，及技職3.0執行長黃偉翔，兩人都是技職領域的佼佼者。

朱立倫說，他非常愛瑞高，因為他重視技職教育，技職教育是教育的根本，現在一般大學太多了，「我們的教育走偏了，要導正回來」，其實技職教育最重要，可以讓學生早一點發現自己的興趣，專才發展。他以新加坡為例，一般大學只有5所，其他都是專科、技職，不像台灣一大堆大學。

朱立倫走進學生直接對話，反應相當熱絡，學生提問的問題五花八門，有人問他為何要當市長，還有人問市長的未來，更有學生直接問他未來要不要選總統。朱立倫來者不拒，一一清楚回答，讓學生報以熱烈掌聲。