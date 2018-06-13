朱立倫想送鳳梨被打槍 社工喊：「不能旺啊」

2018-06-13 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



新北市長朱立倫（左）今天為社工加油打氣，原本打算送近期盛產的香蕉和鳳梨給社工，沒想到社工們紛紛大喊「不能吃鳳梨」，最後改送上蘋果，祝福社工們都平平安安。記者祁容玉／攝影 分享 facebook

新北市長朱立倫今天上午趁著端午節前，前往廣恩老人養護中心、愛兒兒童發展中心、新店文山身心障礙者日間照顧中心慰問長者跟身心障礙兒童，也特別為社工加油打氣，朱立倫原本打算送近期盛產的香蕉和鳳梨給社工，沒想到社工們紛紛大喊「不能吃鳳梨」，朱立倫經過解釋，才知道社工不希望業務「太旺」，都忌吃鳳梨，最後改送上蘋果，祝福社工們都平平安安。

朱立倫今天慰訪照護機構的長輩、身心障礙兒童等，愛兒兒童發展中心院生帶來可愛的歌舞，讓朱立倫也笑開懷，朱立倫也慰問與愛兒兒童發展中心同棟建築內的文山社福中心社工。朱立倫說，社工工作非常辛苦，但最近卻遇到一些不理性的家長，以暴力、恐嚇方式對待，市府除為社工加油打氣，也結合保全、警方力量，希望提供給社工更安全的工作環境。

有趣的是，朱立倫在廣恩老人養護中心和愛兒兒童發展中心、店文山身心障礙者日間照顧中心都送上近期盛產的香蕉和鳳梨，希望幫助農民，但慰問志工時，現場卻只剩下香蕉跟蘋果。朱立倫一時沒發現，致詞時還說今天帶了鳳梨來慰問社工，結果台下社工紛紛大喊「不能吃鳳梨啦」。