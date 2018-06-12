內湖擴增科技工業區範圍 居民連署反對

2018-06-12 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府內湖都市計畫通盤檢討，於上周五（8日）召開公聽會說明住工混合的新明路工業區將由第三種工業區改為科技工業區，但居民多半不知情，而且未接獲通知，居民擔心未來居住權益受影響，今天緊急在石潭里辦公處召開「反對畫入科技工業園區臨時說明會」抗議，並發起連署。都發局則表示，通知方式會再改善，民眾意見則會彙整到都委會討論。

內湖區都市計畫通盤檢討的細部計畫「細河2」區域位在新明路（南京東路六段以南、潭美街以北、成美橋與成功橋之間區段）一帶，北市府規畫產業發展，欲改為科技工業區來支援內科園區，但石潭里長廖煒國卻發現到場的居民很少，其他周邊恐受影響的里甚至不知情。

地方今天臨時發起反對說明會，約40人到場，並由議員陳義洲、吳世正共同主持，廖煒國、週美里長黃俊壽、行善里長沈茂松、蘆洲里長陳明霖也都出席，抗議科技工業區原本只規畫在部分大型廠房區域，如今卻連民國60、70年前的住工混合區域也被納入，事關重大，市府通知卻不夠周延，民眾有意見還得在16日以前提出，分明想「暗渡陳倉」。

發起人、地方居民丘麗玲質疑，新明路民國60年前原是純樸的行水區及農業區，在地居民早期被迫配合土地徵收、都市計畫變更，而與工業區為伍，如今多數工廠是外遷或停業，現有的工業區包含內科、南科等也都有5成空間未使用，市府卻沒考量現況、未經居民同意就想增加科技工業區範圍；希望市府三思，同時考量過去以來住工混合的民情，將此地改為可住商混合，或至少讓改為科技工業區的範圍只限於既有的大型廠房。

部分居民則認為，若市府能找到一坪換一坪的新住所安置他們，或可考慮同意；也有人擔心，都市計畫引來新產業影響交通，因為兩側的成美橋、成功橋在上下班尖峰車流已經夠多了，還可能帶來新的汙染。