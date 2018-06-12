活化區段徵收取得建地 北市擬修法標租為優先

2018-06-12 07:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



透過「區段徵收」開發方式，北市府擁用多筆閒置建地，未來擬透過標租或設定地上權，拿來蓋出租住宅，最近市府擬修法，除了導入估價師機制，設立地上權的每年地租漲幅將增加「天花板」，降低投資人財務不確定風險，新規最快年底上路。

市長柯文哲選前開出「4年兩萬戶」公宅支票，無奈土地難尋，北市地政局鎖定「區段徵收」後取得的建地，透過設定地上權方式，興建出租住宅，包括土地遍及奇岩新社區、士林官邸北側等，下半年將做可行性評估。

為替政策鋪路，市府最近公布「區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」修正草案，地政局表示，這次修法重點之一，在於以往標租、標租或設定地上權，底價由市府自己訂定，未來將依土地利用規模、形式，將委託1至3家估價師，希望符合公平性

另外，地政局提到，考量房市不景氣，以及過去發生公告地價漲幅大，導致投資人卻步，地租將拆分成浮動調整、固定繳付，並設定每年地租調幅不超過6％「天花板」，增加投資人意願。

事實上，台北市透過「區段徵收」後，手上擁有多筆土地，前市長郝龍斌時代下令，土地面積超過150平方公尺，原則上不標售，以標租為優先，並優先以公家機關需求為主ㄡ