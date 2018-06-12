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活化區段徵收取得建地 北市擬修法標租為優先

2018-06-12 07:25聯合報 記者張世杰╱即時報導

透過「區段徵收」開發方式，北市府擁用多筆閒置建地，未來擬透過標租或設定地上權，拿來蓋出租住宅，最近市府擬修法，除了導入估價師機制，設立地上權的每年地租漲幅將增加「天花板」，降低投資人財務不確定風險，新規最快年底上路。

市長柯文哲選前開出「4年兩萬戶」公宅支票，無奈土地難尋，北市地政局鎖定「區段徵收」後取得的建地，透過設定地上權方式，興建出租住宅，包括土地遍及奇岩新社區、士林官邸北側等，下半年將做可行性評估。

為替政策鋪路，市府最近公布「區段徵收土地標售標租及設定地上權辦法」修正草案，地政局表示，這次修法重點之一，在於以往標租、標租或設定地上權，底價由市府自己訂定，未來將依土地利用規模、形式，將委託1至3家估價師，希望符合公平性

另外，地政局提到，考量房市不景氣，以及過去發生公告地價漲幅大，導致投資人卻步，地租將拆分成浮動調整、固定繳付，並設定每年地租調幅不超過6％「天花板」，增加投資人意願。

事實上，台北市透過「區段徵收」後，手上擁有多筆土地，前市長郝龍斌時代下令，土地面積超過150平方公尺，原則上不標售，以標租為優先，並優先以公家機關需求為主ㄡ

地政局解釋，經詢問府內相關機關，大多沒有特殊需求，導致北市府手上因「區段徵收」取得土地，近10年幾乎沒有標租、設定地上權案例，考量法令不合時宜，以及未來政策推動，才決定修法，草案經市政會議通過後，最快年底公告上路。

公有地透過區段徵收方式開發，台北市府擬以標租為優先。 圖／報系資料照
公有地透過區段徵收方式開發，台北市府擬以標租為優先。 圖／報系資料照
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地上權區段徵收郝龍斌

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