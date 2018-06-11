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德國人自問：反省猶太大屠殺，夠了嗎？

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市長有約國際版 柯市長對談新創業

2018-06-11 11:08聯合報系攝影中心 記者鄭超文╱即時報導

台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，這是一個國際版的市長有約，各國新創業者上台展示自己的提案，台北市長柯文哲聆聽後，當場體驗並指示各局處提供協助。

台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者等候...
台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者等候提出自己的提案。記者鄭超文／攝影
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台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者上台...
台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者上台展示自己的提案，台北市長柯文哲(左)仔細聆聽。記者鄭超文／攝影
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台北市產發局上午在文華東方酒店東舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者上...
台北市產發局上午在文華東方酒店東舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者上台展示自己的提案，台北市長柯文哲(左)幫忙遞麥克風。記者鄭超文／攝影
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台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，一位業者拿出特殊...
台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，一位業者拿出特殊眼鏡讓台北市長柯文哲體驗。記者鄭超文／攝影
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台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者等候...
台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，各國新創業者等候提出自己的提案。記者鄭超文／攝影
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台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，一位業者拿出特殊...
台北市產發局上午在文華東方酒店舉行「國際新創人才與柯市長對談」，一位業者拿出特殊眼鏡讓台北市長柯文哲(中)體驗。記者鄭超文／攝影
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柯文哲創業

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