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日租套房年搶300億營業額？ 上百旅館業者將北上抗議

2018-06-10 16:24聯合報 記者余采瀅╱即時報導

全台日租套房猖獗，上百旅館業者12日將北上台北火車站抗議，要求交通部觀光局積極提出對策，溯源管理，強制要求所有OTA（Online Travel Agent）平台業者將非法日租套房下架，而非只是開記者會宣誓，讓反日租流於口號。

台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，非法日租套房每年接待來台千萬旅客數近25%，全年約佔300億的營業額，粗估台中市的非法日租套房佔總房間數30%。非法日租流於毒品、色情、刑事案件等死角，且沒有嚴格的消防等公共安全要求，對旅客產生生命危害，加上逃漏稅等狀況，都對合法的旅館業者經營造成衝擊。

鄭生昌說，借鏡鄰近的日本，旅館房間數雖供不應求，但新民宿法規《民泊法》將於6月15日上路，Airbnb上周即大規模將未獲經營許可的8成日本民宿下架。台灣房間數供過於求，交通部觀光局卻針對境外電商無法可管，只能要求地方取締，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，若無回到源頭管理，仍會變成無法落實全面取締的窘境。

鄭生昌強調，要解決非法日租的問題，唯有溯源管理，修法要求平台下架；在修法前，交通部觀光局應先以行政命令解釋，協調NCC執行，即可強力令其下架，達成溯源管理，讓非法業者無法攬客。呼籲政府修法增訂發展觀光條例55條之一第二項，未依本條例領取執照或營業登記證以廣告物、出版品、廣播、電視、電子訊號、電腦網路或其他媒體等媒體業者，散佈、播送或刊登營業訊息者，處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得連續處罰，以展現政府反日租的決心。

台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，交通部觀光局針對境外電商無法可管，只能要求地方取...
台中市旅館公會理事長鄭生昌指出，交通部觀光局針對境外電商無法可管，只能要求地方取締，但非法日租業者成長太快，地方人力不足，若無回到源頭管理，仍會變成無法落實全面取締的窘境。圖／台中市政府提供
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民宿電商逃漏稅

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