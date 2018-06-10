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噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市由大都會客運在2013年引進全台第1輛暱稱「毛毛蟲」的雙節公車至今仍未上路，已晚了外縣市許久，總算在近期陸續通過車輛測試、安全檢測而掛牌，但原定今年3、4月上路卻又延期，還傳出行駛敦化幹線路無望；公運處表示，雙節公車現正申請中央低地板公車補助，通過才會確定路線並上路，確切時間未定，只能預估會在今年內。

這輛雙節公車設計上為低地板式，車長約18公尺，載客量約80人，兩節車廂則可互通，連結段則可彎曲，有連結車性質，因此路線規畫必須顧慮轉彎內輪差、迴轉半徑等路面空間是否充足，較合適行駛直線較多且路面寬敞的路線。

大都會客運表示，先前未將申請補助時間納入評估，依照規定，低地板公車都會等補助申請完成後才上路，補助需求3月已透過公運處協助向交通部申請，必須等候中央審核通過。視情況也不排除直接向市府申請，讓雙節公車在下半年就可上路。

針對先前評估雙節公車將會以敦化幹線區間車形式來補助直線路段民眾搭乘需求，大都會客運則說，後來與公運處討論後發現，幹線公車為了避免民眾混淆，不會設有區間車，雙節公車若要在敦化幹線行駛，就必須「跑完全程」，由於路線南北端都有不合適雙節公車轉彎的區段，因此已作罷。

大都會客運指出，雖然敦化幹線路已無望，但仍會繼續評估行經信義計畫區、人潮較多的路線，讓雙節公車發揮最佳效益。

公運處表示，大都會的雙節公車現正申請中央低地板公車補助，通過後才會提出車輛將行駛的路線計畫，中央審核所需時間難以評估，只能先預估會在今年內，應不至於比電動公車晚上路。

北市由大都會客運引進全台第1輛暱稱「毛毛蟲」的雙節公車原定今年3、4月上路卻又延...
北市由大都會客運引進全台第1輛暱稱「毛毛蟲」的雙節公車原定今年3、4月上路卻又延期，還傳出行駛敦化幹線路無望。圖／大都會客運提供
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