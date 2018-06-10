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噁圖慎入！ PTT網友提「不要用鋼鐵吸管的理由」

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

二次大戰期間發生的「金瓜石事件」，有33名受難者屈死獄中，地瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館昨天舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」，全場閉目默禱33秒緬懷故人，場面哀戚隆重。但往年都稱是發生在1942，今年首次改為1941年。

音樂會在優人神鼓深沉卻震撼人心的鼓聲中開場，接著由金瓜石在地音樂創作家吳朝潭、蕭煌麟、吳志仁等人輪番演奏「放心飛啊」等歌曲，瓜山國小校友們齊唱「望春風」，樂聲悠揚，氣氛溫馨感人。

音樂追思後，全體會者閉目默禱33秒，紀念33名受難者，並獻上玫瑰花，悼念逝去的故人，也傳達世人追求和平的心願。黃金博物館今天表示，經文化部國家人權博物館籌備處專業團隊研究報告，金瓜石事件發生的年份，較可能在1941年，於是今年起活動名稱更正為1941年。

所謂的金瓜石事件，是指1941年夏天，日人以私通中國、私造武器圖謀造反為由，多次分批逮捕金瓜石、水湳洞地區礦工及地方仕紳近200人入獄，直自1945年日本投降為止，屈死者達33人以上，造成許多家庭破碎、骨肉離散。

黃金博物館長廖文卿表示，「1941金瓜石人權追思音樂會」，從2013年開始至今，與瓜山校友會合作已邁入第6年，「1941金瓜石事件｣是金瓜石礦山重要的歷史之一，該事件深具對人權普世價值之啟發。當時事件的受害與殉難者，多半為瓜山國小校友會的親屬；為追念先民且撫慰殉難者親屬的感傷，並提倡人權尊重的理念，便每年舉辦追思會藉已告慰亡者並安慰其遺族。

二次大戰期間發生的「金瓜石事件」，有33名受難者屈死獄中，在地瓜山國小校友會、新...
二次大戰期間發生的「金瓜石事件」，有33名受難者屈死獄中，在地瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館今天舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」。圖／黃金博物館提供
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二次大戰期間發生的「金瓜石事件」，有33名受難者屈死獄中，在地瓜山國小校友會、新...
二次大戰期間發生的「金瓜石事件」，有33名受難者屈死獄中，在地瓜山國小校友會、新北市立黃金博物館今天舉辦「1941金瓜石人權追思音樂會」。圖／黃金博物館提供
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金瓜石黃金博物館

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