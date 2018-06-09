蘇貞昌講汙水處理 藍綠雙方交鋒

2018-06-09 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌晚間在新莊舉辦首場造勢晚會「蘇貞昌會作事」，強打A7合宜住宅污水處理問題，蘇說他能在24天內，完成新北市府兩年來無法處理的汙水問題；對此新北市長朱立倫今受訪指出，這都是大家辛苦努力的結果。

蘇貞昌說，A7合宜住宅汙水問題讓新北市都受害2年時間，市長朱立倫、副市長侯友宜都沒有處理，導致水源地惡臭汙染，國民黨新北議長蔣根煌都拜託他幫忙，而這是地方事情就是蘇貞昌的事情。

蘇說，4月26日議長拜託他，5月21日他就到桃園宣布，汙水處理廠桃園市政府要發包，施工兩年時間會將汙水專管街到南崁溪，經費是拜託行政院長賴清德，協助相關經費，整件事情完全解決。

新北市長朱立倫強調，還是一句話，謝謝這兩來，包括前年6月就召開會議，同意協助的前行政院秘書長陳美伶，期間這8次會議、25次公文，都是大家辛苦努力的成果，當然也謝謝蘇老縣長的關心。

新北市府發言人張其強也說，A7合宜宅汙水處理方式去年底就已確定，今年4月20號就上網公告招標，依蘇4月26號受議長拜託，24天解決，但「真相根本全案早就已經定案」。

張其強說，營建署新聞稿指出「感謝『蘇前院長』居中協調」，到底蘇是用「前院長」還是「市長參選人」？用什麼方式協調、又協調了什麼？說別人行政不中立，那新聞稿就是老縣長逼著行政機關不中立？